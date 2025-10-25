«تردید» در آمریکا اکران میشود
فیلم کوتاه «تردید» به کارگردانی شیوا شجاعی در جشنواره Bollywood Hollywood لاس وگاس آمریکا اکران خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلم کوتاه «تردید» به نویسندگی و کارگردانی شیوا شجاعی روز سه شنبه ششم آبان ماه (۲۸ اکتبر) در جشنواره Bollywood Hollywood لاس وگاس آمریکا اکران و داوری خواهد شد.
در خلاصه داستان این اثر که کبری گودرزی بازیگر آن بوده، آمده است: مادری که تمام تلاش خود را برای عفو اعدام پسرش در لحظات آخر انجام میدهد.
از دیگر عوامل «تردید» میتوان به مشاور و دستیار یک کارگردان: مرتضی دربهشتی، مدیر تصویر برداری: سروش طباطبایی، دستیار یک تصویر: ایمان غفاری، دستیار دو تصویر: میثم احمد زاده، صدابردار: حمیدرضا دایی جانی، منشی صحنه: نسترن برزگر، طراح گریم: مهرداد قاسمی، مجری گریم: ملیحه ارسنجانی، دستیار گریم: نیلوفر باغکی، اصلاح رنگ: نسترن برزگر، آهنگساز: علیرضا آقابیگی، تبلیغات و رسانه: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر تولید: مصطفی شویکلو و طراح پوستر: مهدی موسوی اشاره کرد.