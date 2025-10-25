به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «تردید» به نویسندگی و کارگردانی شیوا شجاعی روز سه شنبه ششم آبان ماه (۲۸ اکتبر) در جشنواره Bollywood Hollywood لاس وگاس آمریکا اکران و داوری خواهد شد.

در خلاصه داستان این اثر که کبری گودرزی بازیگر آن بوده، آمده است: مادری که تمام تلاش خود را برای عفو اعدام پسرش در لحظات آخر انجام می‌دهد.

از دیگر عوامل «تردید» می‌توان به مشاور و دستیار یک کارگردان: مرتضی دربهشتی، مدیر تصویر برداری: سروش طباطبایی، دستیار یک تصویر: ایمان غفاری، دستیار دو تصویر: میثم احمد زاده، صدابردار: حمیدرضا دایی جانی، منشی صحنه: نسترن برزگر، طراح گریم: مهرداد قاسمی، مجری گریم: ملیحه ارسنجانی، دستیار گریم: نیلوفر باغکی، اصلاح رنگ: نسترن برزگر، آهنگساز: علیرضا آقابیگی، تبلیغات و رسانه: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر تولید: مصطفی شویکلو و طراح پوستر: مهدی موسوی اشاره کرد.

