شروع دوباره سپنج از امروز سوم آبان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت جدید برنامه گفتگومحور «سپنج» از امروز شنبه سوم آبان‌ماه در فیلیمو منتشر می‌شود که در این برنامه علی درستکار میزبان اندیشمندان و مفاخر فرهنگ و هنر ایران شده و همه را به میهمانی تفکر برای زندگی بهتر دعوت می کند.

تاکنون ۳۸ قسمت ازبرنامه «سپنج» با حضور چهره‌هایی همچون علی نصیریان، فاضل نظری، ساعد باقری، محمد بهشتی، مصطفی ملکیان، ژاله آموزگار، نوش آفرین انصاری، ناصر فکوهی، داریوش مودبیان، سهیلا شهشهانی و... پخش شده است.

پخش این برنامه مدتی متوقف شده بود و از امروز دوباره در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است.

در دور جدید این برنامه نیز چهره‌هایی از حوزه فرهنگ، ادب، فلسفه و هنر حضور خواهند داشت و در باب معنای زندگی و درباره گذر از روزمرگی‌ها با علی درستکار گفتگو خواهند کرد.

«سپنج» به تهیه کنندگی حسین ربانی‌غریبی و با اجرای علی درستکار شنبه ها ساعت ۸ صبح از فیلیمو عرضه می شود.

