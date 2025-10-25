تابلوی پیکاسو ۳۱ هزاردلار فروش رفت! / هویت خریدار فاش نشده!

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «آرت نیوز» اثر تازه کشف شده پیکاسو با نام «تندیس زنی با کلاه گل‌دار» روز گذشته جمعه دوم آبان‌ماه، در حراج پاریس به مبلغ ۲۷ میلیون یورو (معادل ۳۱.۴۹ میلیون دلار) فروخته شد.

این اثر پرتره‌ای از دورا مار است، شخصی که خود هنرمند بود و پیکاسو از او به عنوان مدل در آثارش استفاده می‌کرد.

این اثر را یک خانواده فرانسوی در سال ۱۹۴۴ خریداری کردند. در نهایت وراثان این میراث برای تقسیم ارث مجبور به فروش اثر شده‌اند.

طبق گزارشی که خبرگزاری «رویترز» درباره این اتفاق منتشر کرده، پیش‌بینی می‌شد این نقاشی حداقل ۹.۴۵ میلیون دلار به فروش برسد. همچنین، آرتور براند (تاریخ‌دان هنر هلند) نیز به «سی‌ان‌ان» گفته بود؛ ا نتظار داریم قیمت نهایی از احتمالات و برآوردها، فراتر رود.

سوِستره باربه، کارشناس هنر، طی هفته‌های گذشته درباره این اثر گفته بود: تا جایی که می‌دانیم، این اثر هیچ‌گاه به نمایش گذاشته نشده و در هیچ حراجی ظاهر نشده است.

موضوع قابل توجه اینکه نام خریدار فاش نشده است.

