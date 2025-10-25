نمایش ۴ انیمیشن از مرکز گسترش در بخش مسابقه جشنواره یونانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، چهار انیمیشن «باگ» (علی معصومی)، «کربت» (نیلوفر نادری تهرانی)، «فصل پریدن» (شاهنگ کیانی رشید) و «دژکاک» (آزاد معروفی) تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره انیمیشن معاصر ایونی یونان راه یافتند.

هدف جشنواره انیمیشن معاصر ایونی ICONA ۲۰۲۵ که توسط دپارتمان هنرهای صوتی و تصویری دانشگاه یونیان برگزار می‌شود، ارائه بهترین آثار حوزه انیمیشن از سراسر جهان است.

این جشنواره همچنین در پی حفظ و توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های انیمیشن، حمایت از تولید آثار جدید، فراهم‌سازی زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت گفت‌وگو میان افراد با سابقه این حرفه، فیلم‌سازان و مخاطبان عمومی است. این انیمیشن‌ها توسط واحد بین‌الملل مرکز گسترش به این جشنواره ارسال شدند.

هفتمین دوره این جشنواره ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در جزایر ایونی یونان برگزار می‌شود.

