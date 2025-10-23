اپرای «حافظ» به ساری رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای عروسکی «حافظ» که از آثار گروه عروسکی آران است، پس از اجرای خود در شیراز، این بار به ساری رفت تا مخاطبان شمال کشور نیز از تجربه دیدن این اثر بهره‌مند شوند.

در این اجرا، طراحی صحنه و عروسک‌ها بازآفرینی شده و با جلوه‌های بصری تازه، چهره‌ای نو از این اپرای ادبی موسیقایی پیش روی تماشاگران قرار می‌گیرد.

این اثر با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی و همراهی ۲۹ هنرمند با تلفیقی از موسیقی ایرانی و روایت نمایشی، گوشه‌هایی از جهان شاعرانه و عرفانی لسان‌الغیب حافظ شیرازی را به تصویر می‌کشد.

تورهای استانی اپرای «حافظ» بخشی از برنامه‌های بنیاد رودکی است که با هدف گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی گسترده‌تر مردم به هنرهای فاخر ملی در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

