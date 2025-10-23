خبرگزاری کار ایران
اپرای «حافظ» به ساری رسید

اپرای «حافظ» به ساری رسید
در ادامه تورهای استانی، اپرای عروسکی «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور، با حمایت بنیاد رودکی و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران به تهیه‌کنندگی بهداد قاسم‌زاده، اول و دوم آبان‌ماه در دو سانس ۱۸ و ۲۱ در تالار مرکزی ساری اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای عروسکی «حافظ» که از آثار  گروه عروسکی آران است، پس از اجرای  خود در شیراز، این بار به ساری رفت تا مخاطبان شمال کشور نیز از تجربه دیدن این اثر بهره‌مند شوند. 

در این اجرا، طراحی صحنه و عروسک‌ها بازآفرینی شده و با جلوه‌های بصری تازه، چهره‌ای نو از این اپرای ادبی موسیقایی پیش روی تماشاگران قرار می‌گیرد. 

این اثر با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی و همراهی ۲۹ هنرمند با تلفیقی از موسیقی ایرانی و روایت نمایشی، گوشه‌هایی از جهان شاعرانه و عرفانی لسان‌الغیب حافظ شیرازی را به تصویر می‌کشد. 

تورهای استانی اپرای «حافظ» بخشی از برنامه‌های بنیاد رودکی است که با هدف گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی گسترده‌تر مردم به هنرهای فاخر ملی در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

