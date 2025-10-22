بزرگداشت روز ملی خرما در اروند؛
اعلام خطر انجمنهای خرمای خوزستان از تاثیر تنش و شوری آب بر نخلستانهای جنوب
دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایرانی با حضور نمایندگان مجلس، مسولین وزارت میراث فرهنگی، روسای اتاق های بازرگانی ایران و سرکنسول عراق در اهواز و فرمانداران آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این مراسم که با حضور جمعی از نخلداران ایرانی برگزار شد، ماجد مطوریان رییس انجمن خرمای خوزستان با اعلام این که استان خوزستان با داشتن ۴۱ هزار هکتار کشت خرما و تولید ۳۷۰ هزار تن خرما، دومین تولید کننده خرما در سطح کشور است، افزود: ارقام صادراتی فقط یک نوع خرمای خوزستان به کشورهای منطقه حجم بسیار بالایی است.
او افزود: خرمای خوزستان رتبه نهم را در بازارهای صادراتی منطقه دارد. اما ظلمی که در حقش شده بیآبی است و طرحهای بدون مطالعه آب باعث شده نخلستانها و مردم پایین دست به آب دسترسی نداشته باشند.
رییس انجمن خرمای خوزستان با تاکید بر این که درخت خرما اگر یکسال آب نخورد تا ۴ سال آینده به محصول نخل ضرر میزند و انتظار داریم صنایع و شرکتهایی که از آب استفاده میکنند و پسابشان را رها میکنند و این آب به خرمشهر میرسد بتوانند با صرفه جویی نیاز آبی خرمشهر و آبادان را نیز تامین کنند.
ماجد مطوریان با اعلام این که ۲۷ هزار نفر کشاورز در نخلستانهای خوزستان فعالیت دارند گفت: سال گذشته کشاورزان خوزستان ضرر زیادی را در نخلستانها متحمل شدند. ولی هیچکس کمکی به آنها نکرد و امیدواریم اتفاقی بیفتد که خسارات وارد شده به کشاورزان جبران شود.
محسن رشید فرخی، رییس انجمن خرمای ایران نیز در آیین بزرگداشت روز ملی خرمای ایرانی در منطقه آزاد اروند اعلام کرد: مردم خوزستان تا ابد بر سر ایران حق دارند و مردم ایران یک عمر مدیون مردم این خطه هستند.
رشید فرخی با اعلام اینکه روز ملی خرما ۲۵ شهریورماه است که به دلیل آن که زمان چیدن خرما و گرده افشانی نخلها بود، جشن روز ملی خرما با تاخیر یکماهه برگزار شد، افزود:
بخش خصوصی باید مشکلات را با دست خودش حل کند. متاسفانه اوضاع کشور بر وفق مراد نیست و باید یک تجدیدنظر جدی در شیوه مدیریت انجام شود.
رییس انجمن ملی خرمای ایران با تاکید بر این کهدر بحث صادرات خرما دچار مشکلات زیادی هستیم، افزود: گاهی نسبت به بخشنامههایی که منجر به کاهش صادرات خرما میشود مشکوک هستیم. مثلا درباره یک نوع خرما دو تعرفه صادراتی وجود دارد. یا برخی محصولات خرما که روی جعبه آنها نوشته شده محصول دیم، نوشته را خط میزنند و میکنند کشت آب بر! و اینها مشکلات مردم است و تا وقتی قبول نکنیم و اعلام نکنیم که در مبحث اقتصاد کشور اشتباه کردیم اتفاقی رخ نخواهد داد.