مرتضی حکاکیان نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «لونا» که در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این فیلم کوتاه گفت: من بیشتر به عنوان فیلمبردار در جشنواره فیلم کوتاه حضور داشتم ولی امسال اولین باری است که به عنوان نویسنده و کارگردان در این رویداد حضور دارم. «لونا» اولین ساخته جدی من است و این فیلم در آخرین پیک کرونا فیلمبرداری شد اما به دلیل مشکلات سرمایه نتوانستیم کارهای پست پروداکشن فیلم را انجام دهیم و به همین دلیل آماده نمایش شدن «لونا» تا چند ماه قبل از جشنواره به طول انجامید.

حکاکیان خاطرنشان کرد: فیلم ما در جهانی سوررئال و در ژانر درام روانشناختی ساخته شده است. ما در سینما قصه‌های عاشقانه را خیلی کلیشه‌ای روایت می‌کنیم، در جهان امروز روابط خیلی زودگذر و هیجانی شده‌اند، من معتقدم که عشق انسان به انسان در سینمای ما باید پر رنگ‌تر شود، نگاه ما آدم‌ها به هم باید عاشقانه‌تر باشد و اینقدر درگیر مباحث منطقی و سخت نباشیم. قصه فیلم ابتدا در فضای آپارتمانی روایت می‌شد که در پروسه بازنویسی آن را وارد محیط کار کردیم و عناصری که فضای سوررئال را در قصه قوی‌تر می‌کرد را پر رنگ کردیم.

وی افزود: لوئیجی پیراندلو نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایتالیایی قصه فوق‌العاده خوبی به نام «لاک پشت» دارد که ما مونولوگ اول فیلم را با الهام از این داستان نوشتیم ولی قصه به طور کل با اثر پیراندلو تفاوت دارد. من حدود ۶ یا ۷ سال پیش که هنرجوی انجمن سینمای جوان بودم با لوئیجی پراندلو آشنا شدم و آثارش بر من تأثیر زیادی داشت و همانجا به این نویسنده علاقه‌مند شدم.

این کارگردان درباره شرایط جذب سرمایه در ساخت فیلم کوتاه گفت: در فرایند جذب سرمایه شما نمی‌توانید هر قصه‌ای را به نهادهای دولتی بدهید و انتظار سرمایه‌گذاری داشته باشید؛ اگر قصه متفاوتی دارید احتمال حمایت بخش‌های خصوصی از اثرتان بیشتر است و البته این مسئله طبیعی است که نهادهای دولتی از هر محتوایی حمایت نکنند و در همه جای دنیا محدودیت‌هایی وجود دارد ولی نکته سخت و پیچیده این است که کسانیکه می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند اگر دغدغه هنری و سینمایی نداشته باشند به دنبال این هستند که از ساخت فیلم به سود برسند یا حداقل فیلم در فستیوال‌های مهمی شرکت کند و جایزه بگیرد اما کسی که از اهالی سینما است یا می‌خواهد در سینما کار کند همینکه فیلم ساخته شود و در چند جشنواره حضور داشته باشد و برای او رزومه آبرومندی برای ادامه فعالیتش شود، کافیست.

وی افزود: تعهد برای بازگشت سرمایه در سینمای کوتاه کار پر ریسکی است. اگر یک فیلم کوتاه نتواند سرمایه خود را برگرداند به این معنا نیست که اثر ضعیفی بوده، ما حتی فیلم‌های بسیار خوبی داریم که اصلاً وارد جشنواره نشده‌اند. از آنجا که فیلم کوتاه تریبون خاصی به غیر از جشنواره‌های فیلم کوتاه ندارند و همین رویدادها هم محفلی برای حضور علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان این عرصه هستند، نمی‌توان از فیلم کوتاه انتظار چندانی برای بازگشت سرمایه داشت. تولیدکنندگان آثار کوتاه همیشه با چالش سرمایه روبرو هستند و کاش کسانیکه فیلم کوتاه می‌سازند راحت‌تر و بیشتر با تهیه‌کنندگان آثار بلند ارتباط داشتند. در سینمای ایران اگر یک فیلمساز ارتباط نداشته باشد و نتواند از دوستانش برای گسترده‌تر شدن ارتباطاتش استفاده کند در دفتر تهیه‌کننده‌ها به روی او بسته است و هیچ شانسی برای جذب سرمایه ندارد. شرایط ایده‌آل در جشنواره‌ها این بود که تهیه‌کننده‌ها به رویدادهای فیلم کوتاه بیایند، فیلم‌ها را ببینند، استعدادها را کشف کنند و از آن‌ها برای ساخت آثار بعدی‌شان حمایت کنند. این حمایت برای تهیه‌کننده‌ها هم اتفاق خوبی است چرا که آن‌ها می‌توانند استعدادهایی را کشف کنند که امکان سرمایه‌گذاری روی آن‌ها وجود دارد و همین مسئله باعث می‌شود که تولیدکنندگان آثار شوق و انگیزه بیشتری هم برای حضور در جشنواره داشته باشند و فیلم‌های بهتری بسازند.

حکاکیان درباره استفاده از بازیگر کودک در فیلم کوتاه گفت: برای من در فیلمی که ساختم این حس وجود داشت که اتفاقاً پسربچه «لونا» باید نسبت به دیگر بازیگران راحت‌تر بازی کند، چون ما رئالیسم را در این کاراکتر می‌بینیم ولی دیگر شخصیت‌ها مثل دکتر یا پرستار حس و حال خاصی را می‌بینیم که عامدانه است تا در خدمت فضای سوررئال قرار بگیرند و این دو رابطه ایزوله و متفاوتی دارند اما پسر بچه در این قصه یک شخصیت کاملاً واقعی است.

وی در پایان درباره عنوان فیلم گفت: «لونا» در فرهنگ لاتین به ماهی گفته می‌شود که کامل است و اوج جادوگری در آن شب اتفاق می‌افتد و در آن شب حیوانات تبدیل به انسان می‌شوند.

انتهای پیام/