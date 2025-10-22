خبرگزاری کار ایران
پایان مهلت مشارکت در بخش «از قاب تا روایت» جشنواره سینماحقیقت
دبیرخانه بخش عکس نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» پایان مهلت مشارکت در بخش مجموعه عکس مستند این دوره را سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، شنبه سوم آبان ماه به عنوان آخرین روز برای مشارکت عکاسان ایرانی برای شرکت در بخش عکس نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» تعیین شد. علاقه‌مندان برای شرکت در این بخش و بارگذاری اثر به irandocfest. ir مراجعه کنند.

بخش مجموعه عکس مستند با عنوان «از قاب تا روایت» برای نخستین بار در نوزدهمین دوره برگزاری جشنواره «سینماحقیقت» با هدف معرفی عکس به عنوان آغاز یک روایت در سینمای مستند آغاز به کار کرده است.

نمایشگاه نخستین مسابقه مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت» با رای داوران پذیرای ۱۰ مجموعه عکس مستند است. ۷ مجموعه عکس غیربرگزیده مشمول دریافت گواهی حضور و جایزه نقدی یک صدمیلیون ریالی هستند و سه عنوان مجموعه برتر با اهدای لوح و جایزه سیصد میلیون ریالی تقدیر خواهند شد.

مهدی سروری عکاس مستند مدیر اجرایی این رویداد است و مسئولیت ارزیابی و داوری آثار را هم سه تن از کارشناسان مجرب و اساتید حوزه عکاسی مستند و مجموعه عکس و صاحب نظر در موضوع سینمای مستند برعهده خواهند داشت.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.

