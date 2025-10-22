محمد بیگی:
«کارخنده» واقعیترین ریالیتیشوی ایرانی در دل کارخانههاست
فصل جدید برنامه تلویزیونی «کارخنده» به تهیهکنندگی علیرضا محمد بیگی این روزها پنجشنبهها و جمعهها ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، این برنامه با محوریت کارگران ایرانی و در بستر واقعی کارخانههای کشور تولید شده و تلاش دارد تصویری واقعی، صمیمی و امیدوارکننده از جامعه کارگری و تولید ملی ارائه دهد.
علیرضا محمد بیگی، تهیهکننده «کارخنده»، درباره ویژگیهای فصل جدید این برنامه گفت: یکی از مهمترین تفاوتهای این فصل، حضور در کارخانههایی است که در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر حتی یک لحظه فعالیت خود را متوقف نکردند. به گفته او، کارگران و مدیرانی که در این روزها با وجود بحرانها همچنان در خط تولید ماندند، قهرمانان واقعی اقتصاد کشور هستند و کارخنده در این فصل با افتخار به سراغ آنها رفته است.
محمد بیگی با اشاره به اینکه «کارخنده» از جنس ریالیتیشو است اما کاملاً واقعی و بدون طراحی قبلی ساخته میشود، افزود: «در کارخنده هیچ چیز از پیش نوشتهشده یا ساختگی نیست. تنها هماهنگی ما مربوط به انتخاب لوکیشن و چیدمان دوربینهاست. ما وارد کارخانهای میشویم که در حال تولید واقعی است، هیچ خط تولیدی برای فیلمبرداری متوقف نمیشود و تمام گفتوگوها، مسابقات و صحنهها در همان فضای کاری ضبط میشود. حتی داورها هم از میان خود کارگران انتخاب میشوند.»
به گفتهی این تهیهکننده، حدود ۹۰ درصد از اتفاقاتی که در «کارخنده» میبینیم، کاملاً طبیعی و بدون تکرار است.
او تأکید کرد: «ما وارد محیطی میشویم که افرادش هیچ تجربهای از حضور در قاب تلویزیون ندارند. گفتوگوها و واکنشها کاملاً خودجوش است و به همین دلیل میتوان گفت کارخنده واقعیترین مستند تلویزیونی از زندگی کارگران ایرانی است».
محمد بیگی در بخش دیگری از سخنانش، بازخورد مثبت مخاطبان و مجموعههای صنعتی را یکی از دلایل تداوم موفق برنامه دانست و گفت: «هر چه جلوتر رفتیم، همکاری کارخانهها با ما بیشتر شد. مدیران و کارگران به ما اعتماد کردند و ما را جزئی از خودشان دانستند. در تلویزیون و فضای مجازی هم بازخوردها بسیار مثبت بوده است. مردم از دیدن صمیمیت و روحیهی واقعی کارگران لذت میبرند، چون برنامه از دل واقعیت بیرون آمده است.»
تهیهکنندهی «کارخنده» با اشاره به بخش مسابقات، توضیح داد: «در هر قسمت دو نوع مسابقه برگزار میشود. مسابقهی سرگرمی که جنبهی طنز و نشاط دارد و مسابقهی فنی مهارتی که بر اساس نوع صنعت و خط تولید همان کارخانه طراحی میشود. شرکتکنندگان و داوران نیز همگی از بدنهی همان کارخانه انتخاب میشوند. ما تاکنون بیش از سی نوع مسابقهی فنی طراحی کردهایم که برای نخستین بار در تلویزیون ایران به نمایش درآمده است.»
محمد بیگی افزود: «در واقع ما تلاش کردیم در هر کارخانه به مهارتهای خاص آن صنعت بپردازیم؛ از جوشکاری و تراشکاری گرفته تا تولید قطعات خودرو یا لوازم خانگی. این مسابقات هم جذاباند، هم آموزنده و هم باعث میشوند مردم با فرآیند واقعی تولید در کشور آشنا شوند.»
او یکی از بخشهای ثابت و محبوب برنامه را آیتم درختکاری پایانی معرفی کرد و گفت: «در پایان هر قسمت، گروه تولید برنامه در محوطهی همان کارخانه یک نهال میکارد. درخت برای ما نماد زندگی، امید و رشد است. در فصل جدید تصمیم گرفتیم هر نهال را به نام یکی از شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه تقدیم کنیم تا یاد و نام آنها در کنار تولید و تلاش زنده بماند.»
محمد بیگی تأکید کرد: «کارخنده در ظاهر یک برنامهی طنز است، اما در باطن یک برنامهی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که به قشر کارگر و بدنهی تولید کشور احترام میگذارد. ما تلاش کردیم لبخند، امید و انگیزه را به فضای خشک کارخانهها ببریم و در عین حال نقش واقعی کارگران در توسعه کشور را به تصویر بکشیم.»
او در پایان گفت: «امروز کارخنده به یک برند رسانهای تبدیل شده است؛ برنامهای ساده اما تأثیرگذار که با طنز، جدیت و واقعیت در کنار کارگران ایستاده است. ما با افتخار میگوییم این برنامه حاصل تلاش واقعیترین قشر جامعه، یعنی کارگران ایرانی است.»
برنامهی «کارخنده» به تهیهکنندگی علیرضا محمد بیگی، هر پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش میشود.