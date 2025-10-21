اعلام ۱۰ فیلم کوتاه برتر از نگاه تماشاگران‌ در دومین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش ایلنا، هیات نظارت بر آرای مردمی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، ۱۰ فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز دوم جشنواره را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر معرفی کرد:



«اسپایدرمرد» | حسین ذوالفقاری

«بیست‌ویک» | فرزاد رنجبر نظری

«پیام‌بر» | احسان عابدنیا

«تایپیست» | هادی نوری

«تخطی» | میکائیل دیانی

«خداحافظ آشغال» | بهرام و بهمن ارک

«دختر قاصدک‌ها» | آزاده مسیح‌زاده

«دریچه» | محمدابراهیم شهبازی

«سرخ‌رگ» | مهدی گنجی

«و زندگی برای همه» | محسن اصدق‌پور



چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال در حال برگزاری است.

انتهای پیام/