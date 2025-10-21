اعلام آثار ۳ بخش جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، طبق اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های «نیشتمان»، «برگزیده» و «ویژه» معرفی شدند.

بخش «نیشتمان»

در این بخش جشنواره، نمایش‌های متعددی از استان‌های مختلف کشور حضور دارند.

نمایش «آهوی وحشی» به نویسندگی فرشته جاپلقی و کارگردانی فرشته جاپلقی-آرش رضایی از شهرستان ازنا

نمایش «وارگو» نوشته زهرا سادات احمدی و کارگردانی میثم کرمی از محلات

نمایش «فایو ۵» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از سروآباد نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه نمایش «مسیر» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش فتاحی از بوکان

نمایش «ژیله مو» نوشته و کارگردانی کمال فتحی از سنندج

بخش «برگزیده جشنواره ها»

در بخش برگزیده جشنواره‌های استانی نیز سه اثر از شهرهای مختلف معرفی شده‌اند.

نمایش «من درختم» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان از شاهین شهر

نمایش «گاو» به نویسندگی و کارگردانی شهرام صادق حسنی از لاهیجان

و نمایش «خوش حالِیم» به نویسندگی و کارگردانی روح‌الله سلیمانی از ورامین

بخش «ویژه»

در بخش ویژه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز دو اثر حضور دارند.

نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

و نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.

