اعلام آثار ۳ بخش جشنواره تئاتر خیابانی مریوان
آثار نهایی قابل اجرا در سه بخش نیشتمان، برگزیده و ویژه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی جشنواره، طبق اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های «نیشتمان»، «برگزیده» و «ویژه» معرفی شدند. 

بخش «نیشتمان» 

در این بخش جشنواره، نمایش‌های متعددی از استان‌های مختلف کشور حضور دارند. 

نمایش «آهوی وحشی» به نویسندگی فرشته جاپلقی و کارگردانی فرشته جاپلقی-آرش رضایی از شهرستان ازنا

نمایش «وارگو» نوشته زهرا سادات احمدی و کارگردانی میثم کرمی از محلات

نمایش «فایو ۵» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از سروآباد نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه نمایش «مسیر» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش فتاحی از بوکان

نمایش «ژیله مو» نوشته و کارگردانی کمال فتحی از سنندج

بخش «برگزیده جشنواره ها» 

در بخش برگزیده جشنواره‌های استانی نیز سه اثر از شهرهای مختلف معرفی شده‌اند. 

نمایش «من درختم» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان از شاهین شهر

نمایش «گاو» به نویسندگی و کارگردانی شهرام صادق حسنی از لاهیجان

و نمایش «خوش حالِیم» به نویسندگی و کارگردانی روح‌الله سلیمانی از ورامین

بخش «ویژه» 

در بخش ویژه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز دو اثر حضور دارند. 

نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

و نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
