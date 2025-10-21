خبرگزاری کار ایران
کنسرت حسین دانشی‌کهن برگزار می‌شود

کنسرت حسین دانشی‌کهن برگزار می‌شود
حسین دانشی‌کهن هشتم آبان‌ماه در سالن سیروس صابر وزارت ارشاد شهر کرج روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، حسین دانشی‌کهن پس از اجرا در تهران، رشت و شیراز بار دیگر ۸ آبان ماه در سالن سیروس صابر وزارت ارشاد شهر کرج روی صحنه می‌رود. 

این کنسرت در سبک موسیقی تلفیقی با تکنیک لوپ‌استیشن برگزار می‌شود و ساز سنتور به عنوان ساز مادر انتخاب شده است. مدت زمان این کنسرت مثل اجراهای گذشته حدود ۹۰ دقیقه خواهد بود که حسین دانشی‌کهن بدون وقفه به اجرای موسیقی خواهد پرداخت و مثل کنسرت‌های گذشته این موزیسین، حاضرین در سالن با چشم‌بند موسیقی را می‌شنوند. 

حسین دانشی‌کهن درباره کنسرت کرج گفت: «این برای سومین بار است که در کرج کنسرت برگزار می‌کنم که البته یکی از این اجراها در قالب جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بوده است. استقبال مخاطب از وجود چشم‌بند در کنسرت‌های شهرستان و حتی تهران به شکلی بود که انجام این کار به بخشی جدانشدنی از اجراهای من تبدیل شده است. تصمیم دارم بار دیگر بدون وقفه موسیقی اجرا کنم البته حس و حال من هنگام اجرا و حسی که از مخاطب دریافت می‌کنم نیز در روند رفتار من هنگام اجرای موسیقی تاثیر دارد.» 

وی ادامه داد: «برای اولین بار در ایران تخفیف خرید زودهنگام را روی بلیت‌فروشی اعمال کردیم. چیزی که در همه کشورها با عنوان Earlybird شناخته شده است. مخاطبین می‌توانند تا تاریخ ۱ آبان به عنوان افرادی که زودتر از همه بلیت تهیه می‌کنند از این تخفیف برخوردار شوند.» 

علاقمندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

