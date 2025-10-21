بیانیه «پلتفرم شیدا» درباره حواشی سریال «بامداد خمار»

به گزارش ایلنا، متن بیانیه پلتفرم «شیدا» به شرح زیر است:

«پلتفرم شیدا» ضمن تأکید بر اصول حرفه‌ای‌گری، شفافیت و رعایت الزامات قانونی در تمامی همکاری‌های خود، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه قرارداد رسمی، تعهد حقوقی یا توافق همکاری با آقای محمدحسین قاسمی ندارد.

متأسفانه برخی رفتارها و ادعاهای مطرح‌شده از سوی ایشان در فضای مجازی، فاقد وجاهت حقوقی و مصداقی از رفتار غیرحرفه‌ای است که پیش‌تر نیز نمونه‌هایی مشابه از سوی ایشان در تعامل با پلتفرم‌ همکار، مشاهده شده بود. این اقدامات، نه‌تنها موجب خدشه به اعتبار فعالان حرفه‌ای حوزه نمایش خانگی می‌شود، بلکه تلاش‌های جمعی برای ارتقای کیفیت و انسجام فضای رسانه‌ای کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

«پلتفرم شیدا» به‌عنوان یکی از فعالان مستقل و قانون‌مند حوزه نمایش خانگی، اعلام می‌دارد که در بالاترین سطح تعامل و همکاری با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) قرار دارد و تمامی فعالیت‌های تولیدی و پخشی خود را مطابق با دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های قانونی این سازمان انجام می‌دهد.

ما بر این باوریم که حفظ حرمت نیروی انسانی، شفافیت در فرآیندهای تولید و احترام به حقوق مخاطب از ارکان اصلی توسعه پایدار در صنعت نمایش خانگی است و هرگونه رفتار یا اقدامی که موجب اخلال در روند تولید، ارائه صحیح محتوا، یا مخدوش شدن اعتبار محصولات «پلتفرم شیدا» شود، مورد تایید نیست.

«پلتفرم شیدا» در مسیر فعالیت خود همواره بر گفت‌وگو، تعامل سازنده و همکاری حرفه‌ای با تمامی نهادهای قانونی و همکاران صنفی تأکید داشته و از تمامی اصحاب رسانه، هنرمندان و مخاطبان خود دعوت می‌کند که در انتشار اخبار مرتبط، به منابع رسمی «پلتفرم شیدا» استناد کنند.

