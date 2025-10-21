خبرگزاری کار ایران
چاپ دوم کتاب «عرض‌اندام زیبای آینه» در شمارگان ۱۰۰۰ جلد از سوی انتشارات شاملو به‌تازگی روانه بازار کتاب شده است.

به گزارش ایلنا، این کتاب حاوی نقد و تحلیل‌های منتقدان و شاعران درباره‌ی آثار مهدی شادخواست طی سال‌های اخیر است. در کتاب مذکور، مقالاتی از فرهاد عابدینی، سلبی‌ناز رستمی، بئاتریس سالاس، فریبا گورگین، مرتضی مجدفر، داوودرضا کاظمی، اردشیر نصیری، هوشنگ عباسی، نادر نیک‌نژاد، اعظم سعادت، صدیقه محمدجانی، علی پیرنهاد، رسول نصیری، حمید فرحناک، نسرین محمدی، حجت ابراهیم‌زاده و… آمده است.

پیش از این در دهه ۹۰ دو کتاب نقد و تحلیل درباره‌ی اشعار مهدی شادخواست با نام‌های حافظه‌ی ناباور باد (درباره‌ی مهدی شادخواست) و زیباتر از حقیقت توسط انتشارات شاملو چاپ و منتشر شده بود.

 

