حدادعادل:
رایزنان فرهنگی سفیر دوستی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور هستند
رئیس بنیاد سعدی در نشست رایزنان و وابستگان فرهنگی جدید جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بر وجود پیوند عمیق میان بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توسعه زبان فارسی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی در این نشست که با حضور ۲۷ رایزن و وابسته فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دو شاخه روئیده بر روی یک تنه واحد هستند و همکاری میان آنها امروز به سطحی منطقی و هدفمند رسیده که موجب همافزایی در گسترش زبان فارسی و ترویج فرهنگ ایرانی در جهان شده است.
وی با تأکید بر اینکه رایزنان فرهنگی باید نماینده فرهنگ ایران اسلامی باشند، افزود: رایزن فرهنگی باید با تاریخ، ادبیات و هنر ایران آشنا باشد. زبان فارسی ظرف و حامل فرهنگ ماست و استمرار چند هزار ساله آن از پارسی باستان تا امروز، نشانه هویت فرهنگی ایرانیان است.
حداد عادل با بیان اینکه ادبیات فارسی یکی از سرمایههای اصلی فرهنگی ایران است، گفت: پیش از آنکه ایران را با نفت یا سیاست بشناسند، مردم بسیاری از کشورها ایران را با ادبیاتش شناختهاند. آثار سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی قرنهاست که به زبانهای مختلف ترجمه شده و الهامبخش جهانیان است.
عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، تأکید کرد: رایزنان فرهنگی باید سفیر دوستی و ارتباط با ایرانیان مقیم خارج باشند و هستند.
حدادعادل ادامه داد: اقتدار فرهنگی هر کشور به گستره نفوذ زبان آن وابسته است و در دورههایی که ایران در اوج اقتدار بوده، زبان فارسی نیز فراتر از مرزهای کشور گسترش یافته است.
وی با اشاره به گزارشهای تاریخی از نفوذ زبان فارسی افزود: ابن بطوطه در سفرنامه خود مینویسد که در قرن هفتم هجری در شهر گوانگژو چین، آوازخوانان اشعار سعدی را میخواندند. این نشانهای از شکوه فرهنگی ایران در آن دوران است.
رئیس بنیاد سعدی به پیشینه آموزش زبان فارسی در شبه قاره هند اشاره کرد و گفت: میلیونها سند و نسخه خطی فارسی در بایگانیهای هند موجود است و این امر عمق نفوذ تاریخی زبان فارسی را در آن سرزمین نشان میدهد.
بنیاد سعدی راهی جهانی برای فارسیآموزان میگشاید
حدادعادل درباره فعالیتهای بنیاد سعدی اظهارکرد: آموزش زبان فارسی نیازمند مبانی علمی است و ما این مسیر را بر اساس اصول تخصصی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(آزفا) دنبال کردهایم. تاکنون بیش از ۴۰ عنوان کتاب درسی برای سطوح مختلف تدوین و منتشر شده است.
وی با بیان اینکه نام بنیاد سعدی به احترام نقش سعدی در ترویج زبان فارسی انتخاب شده است، گفت: گلستان سعدی قرنهاست که کتاب آموزشی فارسیآموزان در سراسر جهان بوده است. ما به احترام این میراث فرهنگی، نام او را بر این بنیاد نهادهایم.
رئیس بنیاد سعدی از گسترش آموزش مجازی زبان فارسی نیز خبر داد و افزود: تحولات فناوری فرصتهای جدیدی برای آموزش زبان فارسی ایجاد کرده است. دورههای مجازی برای معلمان و زبانآموزان خارجی طراحی شده که بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل استفادهاند.
وی افزایش شمار دانشجویان خارجی در ایران را فرصت مهمی دانست و گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل میکنند. لازم است این دانشجویان پیش از ورود به کشور، با زبان فارسی آشنا شوند تا از آموزش دانشگاهی بهطور مؤثر بهرهمند شوند.
حدادعادل در پایان تأکید کرد: رایزنان فرهنگی در کشورهای محل مأموریت، نمایندگان بنیاد سعدی نیز هستند و باید در جهت ترویج زبان فارسی و شناخت فرهنگ ایرانی تلاش کنند.