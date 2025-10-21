از رکوردزنی مخاطبان تا بازتاب وسیع جشنواره فیلم کوتاه تهران
مدیر روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با اشاره به بازتاب وسیع این دوره جشنواره در رسانهها و استقبال جالبتوجه از این رویداد در پردیس سینمایی ایرانمال، گفت: دغدغه حمایت از سینمای کوتاه و هنرمندانش، ستودنی و ارزشمند است.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، علی افشار با اشاره به مشارکت رسانهها در پوشش خبری جشنواره اظهار داشت: همکاران من در طول سال بهای شایستهای به سینمای کوتاه میدهند و این ارزش بالایی دارد. آنها همانطور که در انعکاس تولیدات سینمای کوتاه و بزنگاههای توفیقات جهانی و پوشش محافل مربوط به سینمای کوتاه همواره دغدغهمند بودند و تلاش کردند، این روزها در پوشش کامل رویداد مهم سینمای کوتاه کشورمان با بیشترین انرژی در میدان ظاهر شدهاند که این میزان شور و تلاش، نه صرفا به خاطر جشنواره، بلکه بهواسطه حمایت از سینمای کوتاه و جوانان فعال بیشمارش در سراسر کشور، جای قدردانی دارد.
او ادامه داد: مخاطبان فیلمهای جشنواره اعم از فعالان رسانه و منتقدان ارجمند، فیلمسازان، هنرجویان، هنرستانیها، مخاطبانی که از طریق باشگاه مخاطبان در این رویداد حاضر شدهاند و سایر مخاطبان عزیز، در روزهای سپریشده استقبالی پرشور از فیلمهای باکسهای مختلف داشتهاند که در نوع خود قابل تحلیل است. البته این پیشنهاد را دارم که کلیه مخاطبان با توجه به فشردگی برنامه در روزهای نخست، از امروز و در آغاز نیمه دوم جشنواره از آثار بخش مقاومت، وطن به روایت من، آثاری که فیلمخانه ملی ایران جهت آشنایی نسل نو با میراث سینمای کوتاه کشورمان در بخشی ویژه آماده کرده است و نیز آثار بخش هوش مصنوعی که ارتباط با آینده رسانه و سینماست، نیز بهره ببرند.
افشار با اشاره به این که بازتاب رسانهای نباید صرفا به معنای تعریف و تمجید از رویداد یا برگزارکنندگان آن رویداد باشد، گفت: برگزارکننده هر رویدادی با نقد میتواند به آسیبشناسی خود بپردازد. از منظر یک فعال رسانه، هر نقدی درباره جشنواره فیلم کوتاه، هرچقدر بیرحمانه و سختگیرانه، برای ترسیم آینده، مفید است. نقد فیلم، راهگشاست. نقد ساختار مفید است. نقد جریان، هوشیارکننده است. برگزار کننده یک رویداد تلاش میکند کار خود را بینقص برگزار کند اما باید با چشمان کاملا باز، نقدها را با سعهصدر بپذیرد. به گمان من، حتی میتوان عمق نقدهایی را که از سر غرضورزی نوشته میشوند، شکافت و از آنها بهره برد. همان طور که پیش از شروع جشنواره تلاش کردیم تا نقطهنظرات کارشناسانه فعالان رسانه را بشنویم و نگاههای حاصل شناخت و تجربه طیفهای مختلف رسانه استفاده کنیم.
مدیر روابط عمومی جشنواره در پایان اظهار داشت: با این وصف، همانطور که برخی کارشناسان مستقل و آگاه در روزهای اخیر نوشتهاند، میزان مشارکت نسل جوان در برپایی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، از منظر جامعهشناسی در مقطع فعلی از سال ۱۴۰۴، یک نکته مهم با خود دارد که امیدوارم از آن غافل نشویم و قدر این سرمایه اجتماعی و وفاق موجود را بدانیم.