«عهد مهدوی» با روایتی از سیره آیت‌الله مهدوی کنی روی آنتن افق می‌رود

مستند «عهد مهدوی» به مناسبت یازدهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی(ره)، چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵ خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند «عهد مهدوی» روایتی است متفاوت از اندیشه‌ها و رویکرد تربیتی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی(ره)؛ عالمی که نقش مهمی در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و متعهد به آرمان‌های اسلامی داشت. این مستند به تهیه‌کنندگی میثم صداقت‌زاده و کارگردانی فائزه آجرلو به بررسی سیره تربیتی و مدیریتی ایشان در شکل‌دهی به الگوی آموزش دینی می‌پردازد. «عهد مهدوی» توسط مرکز رسانه مجتمع آموزشی امام صادق(ع) تهیه شده است.

این اثر به مناسبت یازدهمین سالگرد ارتحال این عالم برجسته روز چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۲ برای اولین بار و از شبکه افق پخش شده و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵ خواهد بود.

