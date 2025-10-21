به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه، با حضور خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان نماینده صنعت نشر ایران شروع به کار کرد.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه از روز دوشنبه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) با سخنرانی مطلوبه‌خان ستاریان، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و سفرای کشورهای خارجی؛ از جمله علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در پایتخت این کشور افتتاح شد.

در این رویداد فرهنگی، بیش از پنج هزار عنوان کتاب جدیدالانتشار از سوی ۴۰ ناشر تاجیک و خارجی از کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است.

غرفه جمهوری اسلامی ایران با ارائه آثاری از ناشران ایرانی در حوزه‌های ادبی، علمی و کودک و نوجوان، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. وزیر فرهنگ تاجیکستان، در بازدید از غرفه کشورمان، از حضور فعال و تاثیرگذار ایران در این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

