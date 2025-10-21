پنجشنبه اول آبانماه روی آنتن شبکه چهار سیما میرود؛
زندگی و اندیشه یوسفعلی میرشکاک در قاب مستند «عقلِ جنونآگاه»
نهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «عقلِ جنونآگاه» به زندگی و سلوک فرهنگی و ادبی یوسفعلی میرشکاک، نویسنده، شاعر و ادیب برجسته کشور میپردازد و نگاهی دارد به نقش وی در پیوند میان شعر، تفکر و هویت ایرانی؛ این مستند،پنجشنبه اول آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی کارگردان این فیلم با اشاره به آثار ادبی و عرفانی «میرشکاک» گفت: در آثار استاد یوسفعلی میرشکاک تلفیقی از عقل و شهود، تفکر و احساس و سنت و نوآوری دیده میشود. نوشته ها و اشعار او دریچهای به جهان اندیشه و معنا گشوده و نشان میدهد چگونه شعر و ادب میتوانند با انسان، فرهنگ، عرفان و حکمت پیوند یابند. لذا هدف از ساخت این مستند آن است که مخاطبان امروز و نسلهای آینده، با این سلوک فکری و هنری آشنا شوند و جایگاه و اهمیت استاد در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران ثبت گردد.
او ادامه داد: جایگاه «میرشکاک» در شعر و ادب فارسی خیلی مهم است؛ شاعری که همواره در چارچوب سنتها میماند، اما دل به خلاقیت میسپرد و با زبانی لطیف و شاعرانه، فلسفه و عرفان را به متن زندگی روزمره پیوند میدهد. اشعار او، ذهن را وسعت میبخشد و دل را به تفکر و تأمل فرا میخواند. هر بیتش مانند نوری است که گوشهای از حقیقت را روشن میکند و انسان را به جستوجوی معنا دعوت میکند.
کارگردان مستند«عقلِ جنونآگاه» تأکید کرد: در ساخت این مستند، دغدغه اصلی بازنمایی جهان ذهنی و سلوک فرهنگی استاد است؛ نه صرفاً ارائه یک زندگینامه تاریخی. این فیلم سفری است به عمق افکار، تأملات و دغدغههای ایشان، تا صراحت، لطافت و عمق موجود در آثار وی نیز به تصویر کشیده شود.
عباسی در پایان گفت: اهمیت این فیلم در آن است که مخاطب امروز میتواند با دیدن آن، با چهره ای مواجه شود که هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد. «میرشکاک» نه تنها به تاریخ ادبیات تعلق دارد، بلکه به یک جریان زنده فرهنگی و اجتماعی نیز پیوند خورده است که یادآور ارزش تفکر، اخلاق، عرفان و معنویت در زندگی ماست.
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت 19:00پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پیش روی دیدگان مخاطبان قرار میگیرد.