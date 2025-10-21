خبرگزاری کار ایران
«انجمن اشباح» سریال جدید نمایش خانگی/ اسامی بازیگران گروه اول

«انجمن اشباح» سریال جدید نمایش خانگی/ اسامی بازیگران گروه اول
بازیگران گروه اول حاضر در برنامه «انجمن اشباح» که اولین قسمت آن امشب از فیلم نت پخش می‌شود، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، پخش برنامه «انجمن اشباح» محصول جدید فیلم نت از امشب سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و پخش آن به شکل هفتگی ادامه می‌یابد.

در این برنامه گروه‌های مختلف که از چهره‌های هنری تشکیل شده‌اند با همدیگر رو به رو می‌شوند و رقابت بین آن‌ها شکل می‌گیرد. در هشت هفته اول، گروه یک و دو حضور می‌یابند.

در قسمت اول که امشب پخش می‌شود یوسف صیادی، امیر غفارمنش، کامران تفتی، شهره سلطانی، بیتا سحرخیز ضمن معرفی خود، وارد رقابت «انجمن اشباح» می‌شوند.

عوامل برنامه «انجمن اشباح» عبارتند از کارگردان و کارگردان هنری: محمدرضا علیمردانی، تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیونی: علی سرور، مشاور و سرپرست گروه کارگردانی: کریم خودسیانی، طراح نور و مدیر فیلمبرداری: سروش حضرتی، مدیر تولید: مهدی ایمانی، مدیر برنامه‌ریزی: نیوشا ضرابی، طراح گریم: سامان قلخانی، صدابردار: میثم معتمدی، تدوین: محدثه کلات‌هایی و بهاره خدابخش، موسیقی متن و صداگذاری: عیسی حبیب‌زاده، مشاور هنری: عباس حبیبی، ایده‌پردازی، طراحی و نگارش: محمدرضا علیمردانی، علی سرور و کریم خودسیانی.

