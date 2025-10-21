خبرگزاری کار ایران
فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف ویژه استان تهران منتشر شد
به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف با محوریت «ایران قوی» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» ویژه استان تهران منتشر شد. این جایزه فرصتی است برای خلق و ارائه داستان‌های کوتاه در عرصه دفاع مقدس و مقاومت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (ویژه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) در استان تهران منتشر شد.

این دوره از جایزه ادبی یوسف با محوریت «ایران قوی» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند در سه بخش «نوجوان»، «بزرگسال» و «داستانک» آثار خود را ارسال کنند.

برای نفرات برگزیده این دوره جوایزی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

رتبه اول ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان و رتبه سوم ۳ میلیون تومان.

بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند فایل Word داستان خود را همراه با مشخصات و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ ارسال کنند.

همچنین علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی ۸۵۶ تماس بگیرند.

نشانی دبیرخانه: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و هنری.

