تفاهمنامه همکاری ملی و بین المللی اتاق بازرگانی ایران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی امضا شد

به گزارش ایلنا، هدف از امضای این تفاهمنامه که به امضای رییس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و رییس کمیسیون گردشگری و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران رسید، توسعه صنعت گردشگری، تسهیل تردد خودرویی گردشگران ورودی و خروجی از مرزها، همکاری در برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و افزایش روابط تجاری بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

براساس مفاد تفاهمنامه همکاری دو جانبه اتاق بازرگانی ایران و کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران که به مدت دو سال پابرجا است، پایبندی کامل به قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمل و نقل، گمرک و گردشگری، تأکید بر ایجاد برندینگ ملی و ارتقای جایگاه کشور در رویدادهای خارجی، تضمین اجرای محورهای همکاری در قالب برنامه های زمانبندی شده با منابع مالی مشخص مورد توجه قرار گرفته است.

اتاق بازرگانی ایران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در تفاهمنامه مشترک خود بر رونق «کارنه دو پاساژ» با هدف تسهیل سریع در ترددهای خودرویی از مرزها برای گروه‌ گردشگران ورودی و خروجی، انفرادی و خانوادگی، «پاویون ملی ایران» در نمایشگاه های گردشگری خارجی با حضور اتاق بازرگانی ایران، ایجاد «تاکسی توریسم» از سه مرز ورودی به ایران با بهره گیری از رانندگان آموزش دیده، برپایی «رویدادهای مشترک» داخلی و خارجی، برگزاری رالی های مشترک داخلی و خارجی و راه اندازی دفاتر مشترک در کشورهای هدف گردشگری توافق کردند.

تلاش برای فعال شدن دیپلماسی گردشگری و اقتصادی کشور

سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت تفاهمنامه منعقد شده میان اتاق بازرگانی ایران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در توسعه گردشگری کشور گفت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران به عنوان بازوی اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگریو صنایع دستی می تواند حلقه مفقوده بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باشد و با امضای تفاهمنامه دو جانبه اتاق بازرگانی ایران و کانون جهانگردی امکان حضور فعال در رویدادهای داخلی و خارجی فراهم می شود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: با اجرایی شدن این تفاهمنامه دولت می تواند با تکیه بر بخش خصوصی دیپلماسی گردشگری و اقتصادی در این حوزه را به پیش ببرد.

سیدمصطفی موسوی افزود: در این تفاهمنامه به گونه ای اقدام می شود که گام های مثبتی با حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران بدون چالش های جهانی به ویژه در دوره تحریم ها برای صنعت گردشگر کشور برداشته شود.

این فعال اقتصادی و گردشگری کشور گفت: با توجه به جهانشمول بودن فعالیت های کانون جهانگردی در عقد تفاهمنامه های بین المللی اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق می تواند به عنوان بخش خصوصی حضور فعالی در دیپلماسی گردشگری و اقتصادی در داخل و خارج از کشور برای ایجاد رونق گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.

توانایی اتاق بازرگانی در جذب سرمایه‌گذار تا جذب گردشگر برای ایران

پیام باقری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در حاشیه امضای تفاهمنامه دوجانبه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران می تواند فعالیت های وسیع در حوزه گردشگری کشور برنامه ریزی کند که در خلق ثروت و توسعه اقتصادی پایدار بسیار مهم است.

باقری با تاکید بر تاثیر مثبت امضای تفاهمنامه دو جانبه گردشگری میان اتاق بازرگانی ایران و کانون جهانگردی در توسعه و رونق گردشگری کشور اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق شبکه گسترده ای از فعالین اقتصادی و تشکل های مختلف اقتصادی را در اختیار دارند که می تواند همرسانی میان عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری ایجاد کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درخصوص نقش اتاق بازرگانی ایران در ایجاد هم افزایی میان فعالین گردشگری با هدف ایجاد رونق اقتصادی و ارزآوری به کشور در شرایط تحمیل شده به ایران در حوزه تحریم ها اعلام کرد: حوزه گردشگری ابعاد مختلفی دارد و یکی از بخش هایی که در حوزه گردشگری باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، ترغیب و تشویق گردشگران خارجی برای ورود به ایران است و اتاق بازرگانی ایران با توجه به فعالیت های گسترده بین المللی و اتاق های مشترک و سازمان های مختلف و کمیسیون هایی که دارد ظرفیت بسیار بالایی در جذب گردشگران بین المللی به ایران دارد.

او افزود: توسعه فعالیت های گردشگری البته مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است و گردشگران خارجی که وارد ایران می شوند حتما باید از زیرساخت های میزبانی مناسب برخوردار باشند تا بتوانند از فرصتی که برای آن هزینه می کنند و ارز خارجی وارد کشور می کنند از بسترهای کافی و با کیفیت زیرساختی در گردشگری برخوردار باشند.

باقری افزود: اتاق بازرگانی ایران می تواند در حوزه جذب سرمایه گذاران گردشگری در کشور اقدامات زیادی انجام دهد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که سرمایه گذار در فضایی سرمایه گذاری می کند که امنیت و جذابیت و شفافیت در سرمایه گذاری داشته باشد و این موارد در زیست بوم گردشگری ایران نیازمند آن است که همه بخش های اقتصاد کشور برای ایجاد فضای مستعد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور بسیج شوند.

رونق گردشگری با هم افزایی اتاق بازرگانی ایران

محمدحسین صوفی رییس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه دو جانبه گردشگری میان این کانون و اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران از جایگاه بالایی در توسعه و رونق اقتصادی کشور برخوردار است و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز از ظرفیت ملی و بین المللی خوبی برای توسعه مجموعه فعالیت ها به ویژه در حوزه گردشگری برخوردار است.

او افزود: در حال حاضر یکی از مقولاتی که منجر به رونق اقتصادی کشور می شود توجه به دیپلماسی عمومی و گردشگری است و توافق بین کانون اتومبیلرانی و اتاق بازرگانی ایران منجر به هم افزایی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و کانون اتومبیلرانی و جهانگردی برای ایجاد رونق گردشگری و اقتصادی و در نهایت بهبود کسب و کار در کشور می شود.

رییس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران افزود: مشارکت در مجموعه ایونت ها و رویدادها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت دفاتر کانون جهانگردی در خارج از کشور برای توسعه فعالیت های گردشگری اتاق بازرگانی ایران و برپایی رویدادها و همایش های متعدد داخلی و خارجی را شامل می شود.

صوفی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سریع تفاهمنامه دو جانبه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و اتاق بازرگانی ایران گفت: پس از تشکیل کمیته مشترک دو جانبه برنامه های عملیاتی و موضوعات مرتبط با اجرایی شدن بندهای تفاهمنامه دوجانبه بررسی و به سرعت اجرایی می شود.

انتهای پیام/