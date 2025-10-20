۷۷۶ اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، با اعلام دبیرخانه این جشنواره، تا ۲۵ مهر ماه و پایان مهلت ارسال آثار، ۷۷۶ نمایشنامه و طرح و ایده‌ی اجرایی در بخش‌های گوناگون این رویداد توسط هنرمندان و گروه‌های محترم نمایشی در سامانه جشنواره ثبت شده است.

بر اساس گزارش دبیرخانه، تعداد آثار ارسال‌شده در بخش‌های گوناگون به شرح زیر است:

• بخش صحنه‌ای: ۳۲۲ نمایشنامه

• بخش کودک: ۸۹ نمایشنامه

• بخش نوجوان: ۵۷ نمایشنامه

• دیگرگونه‌های اجرایی: ۹۷ طرح اجرایی و نمایشنامه

• بخش نمایشنامه‌نویسی: ۲۱۱ نمایشنامه

(امکان ارسال اثر در این بخش تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد)

با توجه به استقبال چشم‌گیر هنرمندان و افزایش تعداد آثار ارسال‌شده به دبیرخانه، نتایج مرحله بازخوانی متون از یکم تا پنجم آبان‌ماه به‌تدریج اعلام خواهد شد.

همچنین طبق اعلام دبیرخانه، بازبینی کلیه آثار جشنواره از یکم تا هفتم آذرماه به‌صورت زنده در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله دوباره برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» و با دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/