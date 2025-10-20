پخش مجدد قسمت پایانی «پسران هور» امشب از شبکه یک
پس از پخش قسمت هفدهم و پایانی سریال تلویزیونی «پسران هور» در شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر، شبکه یک سیما امشب (دوشنبه ۲۸ مهر) قسمت پایانی این مجموعه را برای علاقهمندان بازپخش میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده، روایتگر بخشی کمتر شنیدهشده از تاریخ دفاع مقدس است؛ ماجرای قرارگاه سری نصرت و دلاوریهای شهید علی هاشمی و نیروهایش در دل هورالعظیم.
این مجموعه که در ۱۷ قسمت تولید شده و با استقبال مخاطبان تلویزیون مواجه شد، امشب در ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما بازپخش میشود تا کسانی که موفق به تماشای قسمت پایانی نشدهاند، بتوانند پایان این روایت حماسی را دنبال کنند.
«پسران هور» محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.