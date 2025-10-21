هاتف علیمردانی در گفتوگو با ایلنا:
«کج پیله» به احترام تمام مردان شریف ساخته شد
هاتف علیمردانی با اشاره به اینکه «کج پیله» زبان سینمایی دیگر آثار او را دارد، تأکید کرد که این فیلم به احترام تمام مردان شریف ساخته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم سینمایی «کج پیله» جدیدترین اثر هاتف علیمردانی این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است. «کج پیله» اثری کمدی در کارنامه این فیلمساز به حساب میآید که در آن الناز شاکردوست، سروش صحت، نعیمه نظامدوست، نیما شعباننژاد، زهرا داوودنژاد و... ایفای نقش کردهاند.
«کج پیله» قصهای اجتماعی دارد که در فضایی فانتزی روایت میشود که از بیستوسوم مهر ماه اکران خود را آغاز کرده است.
به همین بهانه با هاتف علیمردانی گفتوگویی داشتیم که در ادامه مشروح آن را از نظر میگذرانید:
«کج پیله» شاید متفاوتترین اثر در کارنامه شما باشد. ایده و ساختار این فیلم چگونه شکل گرفت؟
من به همه دوستان با هر نگاه و تفکری دیدن «کج پیله» را توصیه میکنم چون اگر این فیلم را ببینند متوجه میشوند که من چرا سراغ این سوژه رفتم و این اثر را ساختم. «کج پیله» به احترام تمام مردان شرافتمند سرزمینمان ساخته شده و از این منظر موضوع این فیلم برای من حائز اهمیتی ویژه است.
امروز شرایط به شکلی است که از تیزر یک فیلم هزاران محتوا میسازند؛ وقتی یک فیلم دیده میشود مدیریت تبلیغات از دست ما خارج میشود. ما دیگر هیچ متریالی برای تبلیغات تولید نمیکنیم چون از روی همان متریالهای ما محتواهای مختلفی تولید میشود و چون محتوای «کج پیله» جذاب است، این اتفاق بیشتر رخ میدهد.
این فیلم در مورد مردانی صحبت میکند که با تمام وجود، خود را برای خانوادهشان خرج میکنند و با تمام فشارهای مالی صورت خود را با سیلی سرخ میکنند تا ستون خانواده را حفظ کنند. «کج پیله» تونلی به درون زندگی یک مرد از زاویه دید یک زن است تا جهان مردها و تنهایی آنها را بهتر بشناسد.
هر کسی این فیلم را دیده دلش برای اسد بهادرانی سوخته؛ مردی که تمام وجودش را در خدمت خانوادهاش گذاشته، به کاری که میکند وفادار است ولی متأسفانه با برچسب، حقه، دروغ و نیرنگهایی در زندگی مواجه است؛ ما این برچسبها را نسبت به همین فیلم هم شاهد هستیم.
برایم این نکته ناراحتکننده است که بدون دیدن فیلم، آن را قضاوت میکنند. نمیخواهم به فیلمفارسی توهین کنم اما من فیلمفارسیساز نیستم، سابقهام مشخص است؛ فیلم قبلی من «ستارهبازی» است که در هالیوود ساختم و آثاری چون «آبا جان»، «کوچه بینام»، «هفت ماهگی» و... را در کارنامه خود دارم و مطمئناً نمیخواهم سطح کیفی آثارم نازل شوند و «کج پیله» هم فیلم قابل دفاعی است که زبان سینمایی دیگر فیلمهایم را دارد، گاه میخنداند و گاه موجب گریه مخاطبش میشود و حرف مهمی در خود دارد اما اینکه فیلم خوبی است یا نه وابسته به گذر زمان و قضاوت مخاطبان است.
توصیه من به همه دوستان این است که قبل از اینکه درباره فیلم اظهار نظر کنند، آن را ببینند؛ نود درصد متریالهای تبلیغاتی فیلم توسط ما ساخته نشده، با انتشار یک محتوا افراد مختلف آن را تغییر داده و به اشتراک میگذارند؛ همانطور که الآن میبینیم افراد مختلفی از متریالهای تبلیغاتی ما محتوا ساختهاند و حتی ویدئوهایی از پشت صحنه «کج پیله» تهیه کردهاند که در فضای مجازی دست به دست میشود.
از این متریالهای تبلیغاتی هم حاشیهای به وجود آمد که مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم هم توضیحاتی درباره آن مطرح کرد.
من به شدت از مدیران فرهنگی تشکر میکنم؛ هم در دوره قبل و هم در دوره حاضر مسئولان سازمان سینمایی پشت فیلم ایستادند. مجتبی بهزادیان قدم به قدم همراه فیلم بود و برای من کسی که پشت خانواده سینما میایستد بسیار قابل احترام است. من در همه سالهایی که در سینما فعالیت داشتم با مدیران سینمایی مختلف کار کردهام و یکی از مشکلاتی که همیشه وجود داشته، این بوده که برخی مدیران در برخی پستها مدام تغییر میکردند.
من بر این عقیدهام که نیازی نیست مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با عوض شدن دولت، تغییر کند. ما دورانی مثل دوران آقای محمد احسانی داشتیم که فردی شریف، دانا و کاربلد بود که این کاربلدی را در شکوفایی شبکه نسیم در زمان مدیریت ایشان میتوانیم به وضوح ببینیم. قدرت مدیریت و ایستادگی مدیر مسئله بسیار مهمی است، وقتی به یک فیلم پروانه نمایش داده میشود و مدیر مربوطه دانش و توان دفاع از مجوزی که صادر کرده را دارد به فیلمساز امکان رشد و بالندگی میدهد. روحالله سهرابی هم یکی از همین مدیران بود، نسبت به آنچه که معتقد بود سختگیری داشت اما پای پروانه نمایشی که صادر میکرد، میایستاد و روزی که مدیر نظارت و ارزشیابی تغییر کرد واقعاً ناراحت شدم و کاش روحالله سهرابی در این سمت حفظ میشد. مجتبی بهزادیان هم فردی باتجربه است، از خانواده سینما آمده و سالها در حوزه پخش کار کرده و رابطه خوبی با سینماگران دارد و گیشه و اکران را میشناسد و امیدوارم در این سمت حفظ شود. تغییر مدام مدیران آسیبزننده است، مدیرکل نظارت بر عرضه و اکران پس از مدتی که سازوکار اکران و فضای این کار را میشناسند تغییر میکنند و فرد دیگری جایگزینشان میشود که باید از ابتدا تجربه کسب کند. امیدوارم درباره مجتبی بهزادیان این اتفاق رخ ندهد چون از مدیران اهل تعامل و گفتوگو است و همانطور که درباره «کج پیله» دیدیم از مجوزی که صادر کرده دفاع میکند. از روحالله حسینی، رائد فریدزاده و دیگر مدیران هم تشکر میکنم و امیدوارم رونق سینما ادامه پیدا کند.
سینمای ما فرهنگساز است، ما پس از اتفاقاتی که در خرداد ماه امسال داشتیم و مردم مدتی در استرس زندگی کردند، نیاز به این داریم که آرامش را به جامعهمان برگردانیم و قطعاً سینما میتواند کمک کند تا حال مردم بهتر شود. من سعی کردم با «کج پیله» حال بهتری به جامعه تزریق کنم، در این فیلم یک حرف زشت یا شوخیهای نادرست وجود ندارد و هر کس با خانواده میتواند این فیلم را ببیند. همه مسائل شرعی که لازم بود را در نظر گرفتیم و ما کاملاً در زمان تولید این مسائل را مدنظر داشتیم، استفتا کردیم و در ساخت فیلم کاملاً متعهد به مسائل شرعی پیش رفتیم. کسانیکه همیشه ساز مخالف میزنند، این فیلم را ببینند و نظر بدهند، اگر نظر خود را بدون دیدن فیلم مطرح میکنند مدیون من هستند چون اطمینان دارم وقتی فیلم را ببینند، نگرانیهایی که مطرح میکنند از بین میرود و متوجه میشوند اظهارنظرشان هیچ ربطی به فیلم نداشته است. به شخصه در برابر هر نظر مخالفی که فیلم را کامل دیده سر فرود میآورم و همه نظرات برایم محترم هستند.
شاید جریان رایج روشنفکری را این روزها بتوان یک جریان ضد مرد دانست. آیا میتوان «کج پیله» را فیلمی در مقابل این جریان معرفی کرد؟
من دست پینهبسته آن مرد شریفی که در شرایط حاضر برای خانوادهاش زحمت میکشد را میبوسم. احترام به زنان هم از مسائلی است که در هر جامعه باید به آن توجه کرد و من به شخصه همیشه این مسئله را در نظر داشتم.
شاید درباره «کج پیله» بتوان گفت که این فیلم نقدی برای شناخت بیشتر مردان است. به همین دلیل من به خانمها توصیه میکنم که این فیلم را ببینند، خیلی از مردها نمیتوانند خیلی از حرفها را بگویند، گریه کنند یا احساساتشان را بیان کنند و شاید یک مرد در ظاهر قدرتمند و درشت هیکل باشد اما ممکن است قلب کوچک پر احساسی در وجودش بتپد.
در جلسهای که با الناز شاکردوست برای ساخت این فیلم به تفاهم رسیدیم من سوالی از او پرسیدم که شاید اگر پاسخ دیگری میداد، همکاری ما در این فیلم کار درستی نبود. من از او پرسیدم که نظرت درباره مردان چیست و خانم شاکردوست به این نکته تأکید کرد که پدر و برادرش همیشه بهترین آدمهای زندگیاش بودند.
وقتی این اظهارنظر را شاهد بودم و حرفهای ضد مرد رایج را نشنیدم، مطمئن شدم که او بهترین گزینه برای این فیلم است. خوشبختانه او در این فیلم واقعاً به خوبی ظاهر شد و اگر فیلم به جشنواره فجر ارسال میشد به گفته خیلی از دوستان میتوانست جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کند.
در پایان این بحث باید بگویم که من همه مردان یا زنان را خوب نمیدانم و مطمئناً در هر جامعهای مردان و زنان بیاخلاقی هم وجود دارند اما فکر میکنم به جای این دستهبندی در مسائل اخلاقی به دنبال انسان خوب بودن باشیم نه زن یا مرد خوب. اگر ما امکان گفتوگو کردن دوجانبه را پیدا کنیم به یک زبان مشترک میرسیم و برایم بسیار مهم بود که این حرف را بزنم و وقتی خودم فیلم را دیدم به نظرم، مفهوم مدنظر در اثر نشسته است.
در برخی یادداشتها درباره «کج پیله» به این نکته اشاره شده که ایده این فیلم کپی شده از ایده فیلمی دیگر است.
ایده اولیه «کج پیله» بارها در سینما مورد استفاده قرار گرفته، آثاری چون «Family man» یا حتی فیلم «مرد عوضی» ایده مشترکی با این فیلم دارند اما این مسئله دلیلی بر این نیست که بگوییم «کج پیله» یک فیلم کپی است. درباره جابجایی آدمها هزاران فیلم ساخته و داستان نوشته شده است.
در سینمای ایران جابجایی شخصیت یک زن با یک مرد را نداشتیم و از این منظر «کج پیله» اثر متفاوتی است و تشابه سکانسی و دکوپاژی هم بین فیلم من با دیگر فیلمها وجود ندارد که بخواهیم برچسب کپیکاری به آن بزنیم.
آیا از شرایط اکران رضایت دارید؟
بله از شرایط اکران رضایت دارم. در آخر میخواهم از مجموعه فیلمیران و علی سرتیپی تشکر کنم. این فیلم هفتین فیلمی است که با علی سرتیپی کار میکنم، علی سرتیپی را فردی میدانم که سینمای ایران به او مدیون است، او در بزنگاههایی مختلف، همیشه با عشق پای سینما ایستاده است. او سهامی در این فیلم ندارد و فقط به عشق سینما با تمام وجود پشت این فیلم ایستاد و از او برای این حمایت تشکر میکنم.