بازیگر نمایش «روز سیاه» مطرح کرد؛
دسترسی به سالنها با محدودیتهای مالی و اجرایی روبروست
بازیگر نمایش «روز سیاه» گفت: تیزرهای اینستاگرامی آنچنان که تصور میشود مخاطب را به سالن نمیکشاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالنهای تئاتر تهران پاییز امسال نیز مانند فصول دیگر میزبان چندین اثر نمایشی در سبکهای مختلف است که «روز سیاه» یکی از این آثار است.
این نمایش آیینی سنتی را سیدمجید میرحسینی نوشته و امیرحسین آشورون کارگردانی آن را به عهده داشته است. اجرای این اثر تا ۹ آبان هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد محمد، واقع در پردیس تئاتر تهران ادامه دارد.
«روز سیاه» با ترکیب سبکهای کمدی، موزیکال و تاریخی، داستان پادشاهی ظالم را روایت میکند که خوابی عجیب میبیند و برای تعبیر آن، تمام معبران کشور را فرا میخواند. در این میان، مبارک وارد شهر میشود و ماجراهایی طنزآمیز و آیینی رقم میخورد.
نیما مهدی اوغلی، عباس محمدی، متین سرشار، امید برغمدی، ریحانه فدائی اردستانی، هدیه فدایی، مائده عباسی، یگانه راستی، محمدرضا باقری، لیام مستقیمی، شارمین کشاورز، محمد یزدی و امیرحسین آشورون بازیگرانی هستند که در این اثر ایفای نقش میکنند. همچنین موسیقی زنده نمایش با سرپرستی سمیرا غلامرضایی اجرا میشود. محمود رضایی به عنوان خواننده، رهام وزیریفر نوازنده تنبک و علیرضا نجاتی نوازنده تار، فضای صوتی اثر را شکل دادهاند. طراحی لباس توسط ماندانا شیرعلی و دوخت آن توسط یاسمن یاسینی انجام شده است.
امید برغمدی در گفتگو با ایلنا به بیان جزییات بیشتری از اثر و نقشش پرداخت.
بازیگر نمایش «روز سیاه» در ابتدای صحبتهایش درباره ویژگیهای متن و نکاتی که او را به حضور در این اثر، وا داشته، بیان کرد: ویژگیهای متن نمایش به دلیل سنتی بودن و ریشه ایرانی اثر مرا را جذب کرده است.
او افزود: ویژگیهای متن به دلیل آیینی بودن و ایرانی بودن آن باعث شد تصمیم بگیرم در این نمایش حضور داشته باشم و فرصتی تازه برای تجربهای نو ایجاد شود.
وی با بیان این نکته که همکاری با کارگردان که دوست صمیمی او بوده، تجربهای متفاوت فراهم کرده، افزود: این تجربه فرصتی نو برای رشد حرفهای و حضور در فضایی متفاوت را برایم، فراهم کرد.
او در ادامه درباره جزییات نقشش در نمایش «روز سیاه»، گفت: در این نمایش دو نقش متفاوت بازی را میکنم، نقشهای من شامل یک رمال نابینا و نقش وجدان سیاهی است. نقش سیاه کاراکتری دشوار محسوب میشود؛ زیرا دارای چارچوب مشخص و نگاههای متعدد مخاطب است.
او گفت: حضور در «روز سیاه» فرصتی برای رشد حرفهایام بوده است. این تجربه تلفیقی از بازیگری، بداههپردازی و شناخت آیینهای نمایشی بوده و به من کمک کرده مهارتهای خود را در زمینههای مختلف ارتقا دهم.
سبک اثر به «اپیک» نزدیک است
این بازیگر تئاتر با بیان این نکته که چالشهای اجرایی جذابیت خاص خود را دارد، افزود: هماهنگی صدا، بدن، بداههگویی و سبک نزدیک به نمایشهای «اپیک»، ارتباط مستقیم با مخاطب را فراهم میکند و تجربهای منحصر به فرد ایجاد میکند.
برغمدی با اشاره به این نکته که برخی جزئیات نیاز به تمرین بیشتر دارد، افزود: با وجود تازه بودن سبک برای من، تجربه کلی موفقیتآمیز و هماهنگ با انرژی صحنه بوده است.
او درباره نحوه تبلیغات تئاتر در دنیای امروز نیز گفت: به نظر من روش «دهان به دهان» نسبت به تبلیغات دیجیتال، تأثیر بیشتری دارد. تیزرهای اینستاگرامی آنچنان که تصور میشود، مخاطب را به سالن نمیکشاند، اما معرفی اثر از طریق تماشاگران و تجربه واقعی آن بسیار کارآمد بوده است. این روش شبیه تبلیغات شبکهای عمل میکند؛ چراکه تماشاگران پس از دیدن نمایش، آن را به دوستان و آشنایان خود معرفی میکنند و جریان مخاطب شکل میگیرد.
تاکید بر حمایتهای دولتی
او در ادامه بر لزوم حمایتهای دولتی از تئاتر، تاکید کرد و گفت: دسترسی به سالنهای مناسب با محدودیتهای مالی و اجرایی روبرو است. سالنهای دولتی محدود و شرایط مالی بخش خصوصی دشوار است، اما ایجاد کمپانیهای مستقل مشابه تجربه کشورهای اروپایی میتواند مسیر تولید آثار را تسهیل کند.
او ادامه داد: این اقدام امکان ارائه نمایشنامهها با بودجه کافی و هماهنگی حرفهای را فراهم میآورد. با وجود این محدودیتها، انرژی و همکاری گروه تجربهای موفق و آموزنده برای من رقم زده است.
این بازیگر به بازخورد مخاطبان از نمایش پرداخت و گفت: واکنش آنها تاکنون مثبت بوده است. خدا را شکر، چه مخاطب عام و چه حرفهای، از اجرا لذت بردهاند و این انرژی انگیزه گروه را دوچندان کرده است. حتی منتقدانی که به آنها احترام قائلم، پیش از اکران اثر را تحسین کرده بودند و این روند انگیزه و اعتماد به نفس گروه را افزایش داده است.
وی در پایان گفت: نمایش آیینی سنتی با زبان امروز و فرم خلاقانه، همچنان میتواند مخاطب معاصر را درگیر کند و تجربهای لذتبخش و تفکربرانگیز ارائه دهد.