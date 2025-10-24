به گزارش خبرنگار ایلنا، یک نقاشی روغنی از پابلو پیکاسو که بیش از ۸۰ سال از دید عموم پنهان مانده بود، طی هفته‌های آینده در پاریس به حراج گذاشته می‌شود. خبرگزاری «سی‌ان‌ان» در اینباره گزارشی منتشر کرده است.

«تندیس زنی با کلاه گل‌دار» با اندوهی در چهره

اثر دیده نشده پابلو پیکاسو، «تندیس زنی با کلاه گل‌دار» عنوان دارد. سوژه این اثر، دورا مار (عکاس و نقاش فرانسوی و یکی از مدل‌های آن دوران) را به تصویر می‌کشد. دورا مار در این نقاشی کلاهی روشن و گل‌دار به رنگ‌های سبز پاستلی، آبی و زرد بر سر دارد. با وجود پالت رنگی زنده اما در چهره دورا مار نوعی اندوه و نگرانی دیده می‌شود.

نمایی از پرتره «تندیس زنی با کلاه گل‌دار» / اثری که هشتاد سال پنهان مانده بود

اهمیت تاریخی و هنری اثر

این نقاشی در ژوئیه ۱۹۴۳، در دوران اشغال پاریس توسط نازی‌ها خلق شده است. به گفته آنیس سوِستره-باربه (کارشناس هنر) این اثر؛ یک بوم با اهمیت تاریخی و هنری بسیار بالا است، بخصوص اینکه بیش از هشتاد سال در معرض دید عموم قرار داده نشده است.

سوِستره باربه در مقاله‌ای که به‌ صورت آنلاین توسط خانه حراج «لوسین پاریس» منتشر شده، در اینباره گفته است: در ماه می ۱۹۴۳ پیکاسو با نقاش جوان، فرانسواز ژیلو، آشنا شد؛ او پس از جنگ، روحیه‌ای روشن‌تر به پیکاسو داد و باعث شد آثار شفاف‌تری داشته باشد. با این وجود در تابستان ۱۹۴۳، دورا مار همچنان مدل اصلی پیکاسو بوده است.

مالکیت خصوصی و پیش‌بینی قیمت

پرتره تازه کشف‌ شده پیکاسو در ۱۹۴۴ توسط یک کلکسیونر ناشناس خریداری شد و از آن زمان در خانواده او باقی مانده است.

سوِستره باربه، کارشناس هنر، در ادامه، افزوده است: تا جایی که می‌دانیم، این اثر هیچ‌گاه به نمایش گذاشته نشده و در هیچ حراجی ظاهر نشده است.

تخمین فروش بیش از نه‌میلیون‌دلار

طبق گزارشی که خبرگزاری «رویترز» درباره این اتفاق منتشر کرده، پیش‌بینی می‌شود این نقاشی حداقل ۹.۴۵ میلیون دلار به فروش برسد. همچنین، آرتور براند (تاریخ‌دان هنر هلند) نیز به «سی‌ان‌ان» گفته؛ ا نتظار داریم قیمت نهایی از احتمالات و برآوردها، فراتر رود.

نگاه هنرمندان و تاریخچه اثر

براند (محقق جرایم هنری) که بیش از ۲۰۰ اثر هنری از جمله آثار پیکاسو را بازیابی کرده نیز درباره آخرین اثر کشف شده پابلو پیکاسو به بیان توضیحاتی پرداخته است.

او بار دیگر بر اندوهگین بودن چهره دورا مار، تاکید می‌کند و می‌گوید : تصویر او در این نقاشی، احساسی غمگین‌تر از برخی پرتره‌های قبلی هنرمند به ما منتقل می‌کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سوژه پیکاسو در حال گریه کردن است.

او ادامه می‌دهد: عوامل مختلفی می‌توانسته بر این لحن غمگین تأثیر گذاشته باشد: مثلا اینکه در زمان خلق اثر، نازی‌ها همچنان پاریس را اشغال کرده بودند.شاید پیکاسو نگران بوده که دیگر نتواند آثارش را بفروشد یا نمایش دهد؛ بنابراین شاید غم خود او نیز در این نقاشی منعکس شده است.

اثر پابلو پیکاسو از نمای نزدیک/ امضای تایید اصالت شده‌ی هنرمند در بالای اثر قابل مشاهده است

سابقه آثار پیکاسو از دورا مار

پیکاسو چندین بار دورا مار را به تصویر کشیده است، از جمله در «زن گریان» (۱۹۳۷) که تأثیر جنگ داخلی اسپانیا را به‌طور قدرتمند منتقل می‌کند، همچنین «پرتره دورا مار» (۱۹۳۷) و «دورا مار با گربه» (۱۹۴۱).

دورا مار با نام هنری «هِنریته تئودورا مارکوویچ»، در ۱۹۰۷ متولد شد. او بین آرژانتین و فرانسه بزرگ شد و در پاریس تحصیل کرد، سپس به عکاسی تجاری و مد روی آورد.

دورا مار در آن زمان، گفته بود: پرتره‌های پیکاسو از من«دروغ» هستند! دورا مار در سال‌های بعد، عمدتاً از عکاسی کناره گرفت و به نقاشی، شعر، مذهب و فلسفه روی آورد.

جزئیات حراج

این نقاشی با ابعاد ۸۱ × ۶۰ سانتی‌متر (۳۲ × ۲۴ اینچ) و با امضای پیکاسو در گوشه بالایی سمت چپ بوم، در ۲۴ اکتبر به حراج گذاشته خواهد شد. خانه حراج اعلام کرده است که گواهی اصالت از کمیته پیکاسو برای خریدار صادر خواهد شد تا اصالت اثر تضمین شود.

