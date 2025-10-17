سعید مظفری در قطعه هنرمندان آرام گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، ناصر ممدوح در مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید مظفری گفت: مرگ سعید مظفری برای من شوکه کننده بود؛، دائم در این فکر هستم که چرا او رفت و من ماندم؟ زبانم برای تعریف کردن از سعید قاصر است.

وی ادامه داد: سعید هربار مرا می‌دید، می خندید و با هم شوخی می‌کردیم.

ممدوح همچنین گفت: وقتی به کرونای لعنتی خوردیم، دوبله برای همیشه مُرد .دوبله ای که اگر شما تک به تک حرف بزنید، جالب نیست اما برای ما که به طور جمعی،کاری را دوبله کنیم و حس می کردیم کار فوق‌العاده‌ای کردیم.

ممدوح با بیان اینکه سخن درباره سعید بسیار است، بیان داشت: او انسان بسیار شریفی بود و هیچ وقت عصبانی نمی‌شد ، همه را دوست داشت. من از او خاطرات بسیاری دارم.



مظفری جزء اسطوره ها بود

سعید مطمئن زاده از دیگر دوبلورهای پیشکسوت نیز گفت: بسیار سخت است کسی که ۴۵ سال با او دوست بودم دیگر درمیان ما نیست اما انچه از او باقی مانده بسیار وسیع است زیرا او هزاران فیلم دوبله کرده و بسیاری از بازیگران سینما با صدای اوجایگاه پیدا کردند.

وی ادامه داد: او جز اسطوره ها و پدیده های عرصه دوبله بود متاسفم از اینکه بسیاری از این اسطوره ها را در سالهای اخیر از دست دادیم و امیدوارم نسل جدید راه آنها را ادامه بدهند هرچند نمیتوان جای این هنرمندان را پر کرد.



با صدای مظفری عاشقی کردیم

در ادامه میرطاهر مظلومی نیز گفت: ما نسل سعادتمندی بودیم که سعید مظفری را درک کردیم. چشمان مهربان او هیچ وقت از یاد من و هم‌نسلان من نخواهد رفت .

وی ادامه داد: صدای شریف او تا ابدیت در ذهن ما جاری خواهد بود. ما با صدای نجیب استاد سعید مظفری عزیز عاشقی کردیم.

یادم می آید وقتی صدای پاهای سعید در پله‌های موسسه «قرن ۲۱» می‌پیچید بهترین ترانه عاشقانه جهان بود. من معتقدم گاهی زمین به خاطر بعضی آدم‌هاست که نفس می‌کشد و سعید مظفری یکی از آن آدم‌ها بود.



هنر دوبله درخشان است

امیرهوشنگ زند از دبگر صداپیشه ها نیز بیان داشت: دوبله به قدری درخشان است که نیازی به اشاره ندارد.

وی خاطرنشان کرد: من ۸ یا ۹ ساله بودم که سعید مظفری را در استودیو شهاب دیدم. او مثل یک دوست و برادر برای من بود و معرفت به خرج می داد. او همیشه پشتیبان من و جوانانی بود که با من همکاری می کردند.



شهراد بانکی از گویندگان جوان و مدیر روابط عمومی انجمن گوبندگان با تشکر از حاضران و هنرمندان در ابن مراسم برای سعید مظفری آرزوی آرامش ابدی کرد.



ناصر ممدوح، زهره شکوفنده، میرطاهر مظلومی، منوچهر زنده دل ، تورج نصر، علیرضا باشکندی، آزیتا یاراحمدی، همت مومیوند، کسرا کیانی، مهدی امینی، جواد پزشکیان، شراره حضرتی، مهوش افشاری، شهراد بانکی و ... از صداپیشگان حاضر در مراسم بودند.



زنده‌یاد سعید مظفری‌ صدای ماندگار دوبله که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۱ آغاز کرد ، بعد از یک دوره بیماری سه شنبه ۲۲ مهر در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.

