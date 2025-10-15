خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت استاد سعید مظفری

پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت استاد سعید مظفری
کد خبر : 1700521
لینک کوتاه کپی شد.

محسن برمهانی معاون سیما در پیامی، درگذشت استاد سعید مظفری، صدای ماندگار دوبله ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون  

درگذشت هنرمند پیشکسوت، استاد سعید مظفری، صدای ماندگار دوبله ایران، مایه اندوه و تأسف فراوان جامعه فرهنگی و هنری کشور است. ایشان با دهه‌ها فعالیت صادقانه در عرصه هنر دوبله و صداپیشگی، نقش پررنگی در شکل‌گیری خاطرات نسل‌های مختلف مخاطبان رسانه ملی داشتند.  

بی‌تردید صدای گرم و نافذ ایشان، تا سال‌ها در یاد دوستداران هنر باقی خواهد ماند.  

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنرمندان و همکاران عرصه دوبله، برای آن استاد فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ