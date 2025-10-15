پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت استاد سعید مظفری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند پیشکسوت، استاد سعید مظفری، صدای ماندگار دوبله ایران، مایه اندوه و تأسف فراوان جامعه فرهنگی و هنری کشور است. ایشان با دهه‌ها فعالیت صادقانه در عرصه هنر دوبله و صداپیشگی، نقش پررنگی در شکل‌گیری خاطرات نسل‌های مختلف مخاطبان رسانه ملی داشتند.

بی‌تردید صدای گرم و نافذ ایشان، تا سال‌ها در یاد دوستداران هنر باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنرمندان و همکاران عرصه دوبله، برای آن استاد فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

