نمایشگاه «یه کمی حال خوب» افتتاح میشود
ششمین دوره نمایشگاه تجسمی «یه کمی حال خوب»، روز جمعه در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، ششمین دوره از نمایشگاه تجسمی «یه کمی حال خوب»، روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، با گالریگردانی حمید پورجعفر، در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح میشود.
این نمایشگاه که پس از موفقیت دورههای قبلی خود برگزار میشود، شامل ۴۰ اثر هنری از ۳۰ هنرمند برجسته کشور است که آثار خود را با تکنیکهای مختلفی چون زغال، سیاه قلم، رنگ روغن، آبرنگ، پاستل گچی و مداد رنگی در ابعاد مختلف به نمایش میگذارند.
علاقمندان میتوانند از تاریخ ۲۶ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر به نگارخانه آسمان برج آزادی مراجعه کرده و از آثار هنری نمایشگاه بازدید کنند.