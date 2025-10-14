مرور چند واژه در سالگرد درگذشت اکبر عالمی
به گزارش ایلنا، چند واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی همزمان با سالگرد درگذشت اکبر عالمی مرور شده است.
گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان ادب فارسی در سالگرد درگذشت دکتر اکبر عالمی (۱۳ تیر ۱۳۲۴ –۲۲ مهر ۱۳۹۹)، استاد دانشگاه، کارگردان و عضو گروه واژهگزینی هنرهای تجسمی در فرهنگستان، مروری داشته است بر چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه هنرهای تجسمی:
نوهنر: art nouveau, modern style
جریان هنری در اواخر قرن نوزدهم که با تأثیر از اشکال گیاهی و گرایش به خطوط مواج و منحنی، نخست در هنرهای تزیینی و سپس در هنرهای دیگر به وجود آمد
هنرهای آذینی: decorative arts
هنرهایی کاربردی که بهکمک وسایل و آثار هنری فضای زندگی را زیباتر جلوه میدهند
هنر پسانوگرا: postmodern art
هنری که ضمن احترام به تمام دستاوردهایی که قدما برای ما به ارمغان آوردهاند، با نگاهی نو هنر جدید را خلق میکند
هنرهای کاربردی: applied arts
هنرهایی که برای ساخت اشیاء و لوازمی به کار میروند که اساساً جنبۀ کاربردی دارند، اما جنبههای زیباییشناختی نیز در آنها رعایت شده است
هنر خام: art brut, raw art
هنر افراد آموزشندیده، مانند کودکان و افراد روانپریش و غیرحرفهایها
هنر جنبشی: kinetic art
هنری که خود یا آثار خلقشده در آن دارای حرکت یا القاءکنندۀ حرکت است
هنر بیچیز: arte povera, poor art
جنبش هنری که برخلاف مجسمهسازی سنتی، با به کار بردن مواد کمارزش و دمدستی و با استفاده از حداقل شکل و رنگ به وجود آمد
اعضای گروه واژهگزینی هنرهای تجسمی: مرحوم حبیبالله آیتاللهی، مهدی حسینی، محمد خزائی، امیرحسین ذکرگو، زهرا رهبرنیا، مرحوم اکبر عالمی، مرحوم پرویز مرزبان، مرحوم مهرانگیز مظاهری، هادی ندیمی