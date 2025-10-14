سفیر ایران در تونس از استاد ادبیات فارسی این کشور تجلیل کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس از علی الشابی، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی این کشور، به پاس چندین دهه تلاش علمی و فرهنگی او در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به جامعه تونس قدردانی کرد.
میرمسعود حسینیان، سفیر ایران در تونس، به همراه اعضای نمایندگی کشورمان با حضور در منزل علی الشابی، ضمن تقدیر از فعالیتهای علمی و فرهنگی وی، نقش این استاد تونسی را در گسترش شناخت متقابل فرهنگی میان دو ملت ایران و تونس ارزشمند دانست.
وی بر اهمیت روابط فرهنگی و علمی در گسترش همکاریهای دوجانبه تأکید کرد و گفت: ایران همواره از تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتها استقبال کرده و این دیدار نیز در همین راستا و به منظور ارج نهادن به تلاشهای ارزشمند پژوهشگران و ایرانشناسان انجام شده است.
در این دیدار، الشابی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی ایران در جهان اسلام گفت: بسیاری از اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ از ایران برخاستهاند و زبان فارسی نقشی مهم در توسعه علمی، فرهنگی و دینی تمدن اسلامی داشته است.
وی همچنین بر تداوم نقشآفرینی ایران در عرصههای علمی معاصر تأکید کرد و به جنبههای مختلف تاریخ، فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی و چهرههای برجسته آن پرداخت.
در ادامه، محمدرضا آجیلی رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در تونس، و عبدالله آلبوغبیش استاد زبان فارسی و ایرانشناسی وزارت علوم این کشور، در خصوص همکاریهای علمی و ادبی میان دو کشور، روند آموزش زبان فارسی در دانشگاههای تونس و ارتباطات علمی دکتر الشابی با استادان ایرانی گفتوگو کردند.
در پایان، سفیر ایران هدایایی به رسم یادبود به علی الشابی اهدا کرد و این استاد تونسی نیز دو اثر خود با عنوانهای «الروض العاشق» و «ابوالریحان البیرونی، المفکر الاکبر» را به هیئت ایرانی تقدیم کرد.
علی الشابی از چهرههای شناختهشده علمی تونس است که تاکنون آثار متعددی در حوزه تاریخ، زبان و ادبیات فارسی منتشر کرده و پیشتر مسئولیتهایی از جمله وزیر امور دینی و رئیس دانشگاه الزیتونه این کشور را بر عهده داشته است.