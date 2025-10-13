گردشگران سلامت عراق در فقدان حضور ایران راهی بازارهای ترکیه و همسایگان شدند

به گزارش ایلنا، سید مصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همزمان با امضای تفاهمنامه بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق برای تبادل 10 میلیون گردشگر بین دو کشور اعلام کرد: متاسفانه در سال های قبل اهتمامی که نیاز بود در بحث گردشگری زیارت، سلامت، گردشگری علمی و شاخه های مختلف گردشگری ترکیبی از سوی بخش خصوصی و دولتی برای رونق بخشیدن به گردشگری کشور داشته باشیم وجود نداشت.



موسوی افزود: زمانی که در بخش خصوصی امکان فعالیت گسترده در بازار عراق بویژه در حوزه گردشگری سلامت وجود داشت، بخش خصوصی گردشگری کشور نتوانست حضور فعال در این حوزه داشته باشد و به همین دلیل سهم زیادی از بازار گردشگری سلامت عراق که می توانست جذب ایران شود راهی ترکیه و کشورهای دیگر شد.



سیدمصطفی موسوی تاکید کرد: ایران می توانست خاستگاه بسیار خوبی در بحث گردشگری سلامت عراق باشد اما متاسفانه کشورهای دیگر از سبد بزرگ گردشگری سلامت عراق استفاده کردند و سهم عمده گردشگران سلامت در بازار عراق را به خود اختصاص دادند.



رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور اعلام کرد: دولت با حمایت از حضور بخش خصوصی در کشورهای همسایه به خصوص در بازار عراق می تواند جایگاه گردشگری ایران در سطح جهان را تقویت کند.



موسوی افزود: عراق کشوری است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و میراث فرهنگی بسیار به ایران شباهت دارد و در گردشگری مذهبی نیز با توجه به این که بسیاری از مردم عراق اهل تشیع هستند و البته اهل تسنن نیز در این کشور حضور دارند، فرصت خوبی برای فعالیت در بازار گردشگری برای ایران فراهم می کند.



او تاکید کرد: در صورت پیگیری این موضوعات می توان امیدوار بود که در سال آینده بتوان حداقل 10 میلیون گردشگر از عراق به ایران جذب کرد و همکاری بخش خصوصی صنعت گردشگری می تواند به هر دو کشور ایران و عراق برای رسیدن به توازن گردشگری کمک کند.

