گردهمایی خودروهای تاریخی مرسدس بنز به یاد استاد شهریار

همایش بزرگ خودروهای تاریخی و کلاسیک مرسدس بنز با هدف گرامیداشت مقام ادبی و فرهنگی استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) و با حضور پرشور علاقه‌مندان به خودروهای تاریخی، گردشگران و خانواده‌ها در تبریز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد فرهنگی ـ خودرویی روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به همت حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری استان آذربایجان شرقی و با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی استان در پارکینگ مجموعه خودرویی رانیک تبریز برگزار شد.

در این گردهمایی ۶۰ دستگاه از خودروهای تاریخی و کلاسیک مرسدس بنز به نمایش درآمد. خودروهایی که هر یک با طراحی منحصربه‌فرد، رنگ‌آمیزی اصیل و اصالت فنی کم‌نظیر، نگاه تحسین‌برانگیز بازدیدکنندگان را به خود جلب کردند. 

حضور پرشور مردم، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به خودروهای قدیمی و نوستالژیک، جلوه‌ای خاص به فضای رویداد بخشیده بود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی یافت.

این برنامه با هدف پاسداشت میراث فرهنگی و خودرویی کشور، ترویج فرهنگ نگهداری و بازسازی وسایل نقلیه تاریخی و تقویت گردشگری خودرویی برگزار شد. همچنین بهانه‌ای برای یادآوری جایگاه فرهنگی و هنری استاد شهریار، شاعر ملی ایران و نماد هویت و ادب آذربایجان بود.

برگزاری چنین برنامه‌هایی از سوی انجمن وسایل نقلیه تاریخی و حوزه اتومبیلرانی استان آذربایجان شرقی، در چارچوب مأموریت‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در توسعه گردشگری موضوعی، ترویج سفرهای ایمن و خانوادگی و پیوند فرهنگ، هنر و تاریخ با صنعت گردشگری انجام می‌شود.

