به گزارش ایلنا، نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» به کارگردانی مسیحا موسوی از هنرمندان نابینای کشورمان آبان ماه سال جاری در مجموعه «بوتیک هنر ایران» روی صحنه می‌رود.

مسیحا موسوی که پیش از این در حوزه بازیگری تئاتر فعالیت داشته، در اولین تجربه کارگردانی خود نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» را روی صحنه می‌برد. این در حالی است که وی علاوه بر کارگردانی نمایش، بازیگر نقش اصلی هم خواهد بود این در حالی است که مرضیه صدرایی نیز صداپیشه این نمایش خواهد بود.

«قلاده‌ای برای یک سگ مرده» نوشته محمد چرمشیر روایتی از واپسین لحظات زندگی انسانی است که جهان بیرحم پیرامونش او را به هیبت سگی در آورده که اکنون در آستانهی فروپاشی قرار گرفته است.

تهیه‌کنندگی این نمایش را رضا تفکری برعهده داشته و امیر خوارزمی نیز به عنوان مجری طرح در نمایش «قلادهای برای یک سگ مرده» حضور دارد. این در حالی است که شاهد پیوند به عنوان مشاور کارگردان و سینا ییلاق بیگی به عنوان مشاور طراح صحنه، مسیحا موسوی را همراهی می‌کنند.

محمدجواد اکبری بازیگردان، سارا سعادت نیا دستیار کارگردان و منشی صحنه، امید سرلک طراح صحنه، آیدا فاضلی طراح لباس، حامد موسوی طراح پوستر، فرشاد نصیری طراح نور و مریم مجد طراح گریم نیز دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می‌دهند.

