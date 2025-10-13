خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» روی صحنه می‌رود

نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1699399
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» به کارگردانی مسیحا موسوی آبان ماه سال جاری روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» به کارگردانی مسیحا موسوی از هنرمندان نابینای کشورمان آبان ماه سال جاری در مجموعه «بوتیک هنر ایران» روی صحنه می‌رود. 

مسیحا موسوی که پیش از این در حوزه بازیگری تئاتر فعالیت داشته، در اولین تجربه کارگردانی خود نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» را روی صحنه می‌برد. این در حالی است که وی علاوه بر کارگردانی نمایش، بازیگر نقش اصلی هم خواهد بود این در حالی است که مرضیه صدرایی نیز صداپیشه این نمایش خواهد بود. 

«قلاده‌ای برای یک سگ مرده» نوشته محمد چرمشیر روایتی از واپسین لحظات زندگی انسانی است که جهان بیرحم پیرامونش او را به هیبت سگی در آورده که اکنون در آستانهی فروپاشی قرار گرفته است. 

تهیه‌کنندگی این نمایش را رضا تفکری برعهده داشته و امیر خوارزمی نیز به عنوان مجری طرح در نمایش «قلادهای برای یک سگ مرده» حضور دارد. این در حالی است که شاهد پیوند به عنوان مشاور کارگردان و سینا ییلاق بیگی به عنوان مشاور طراح صحنه، مسیحا موسوی را همراهی می‌کنند. 

محمدجواد اکبری بازیگردان، سارا سعادت نیا دستیار کارگردان و منشی صحنه، امید سرلک طراح صحنه، آیدا فاضلی طراح لباس، حامد موسوی طراح پوستر، فرشاد نصیری طراح نور و مریم مجد طراح گریم نیز دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می‌دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ