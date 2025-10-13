خبرگزاری کار ایران
موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۶ فیلم

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۶ فیلم سینمایی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی‌نمین و کارگردانی و نویسندگی محمدرضا اصلانی، «زیر سایه شب» به تهیه‌کنندگی سید علی قائم‌مقامی و کارگردانی و نویسندگی اسماعیل رمضانی، «حیف نون» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سید محمدرضا ممتاز، «جامانده» به تهیه‌کنندگی ولی‌اله مدنی و کارگردانی و نویسندگی سعید افسر، «پارتیزان» به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی، کارگردانی رضا فهیمی و نویسندگی احسان آجرلو، «راز آلفا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

