«پوست انداختن» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، این فیلم اقتباسی از «اظهارنامه‌ها» نوشته ماکس فریش است و روایت مردی را به تصویر می‌کشد که برای ترخیص از کلینیک درمانی باید به پرسش‌های یک فرم پاسخ دهد.

در این فیلم، میترا رفیع، شهرام آریا، مرجان مهدوی و به‌آفرین طباطبائی‌مقدم ایفای نقش کرده‌اند. همچنین هم‌زمان با اعلام آماده‌ نمایش شدن «پوست انداختن»، پوستر این فیلم نیز رونمایی شد.

از عوامل تولید «پوست انداختن» می‌توان به تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: حسین جعفری، مدیر فیلمبرداری: رضا نوروزی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراح صحنه و لباس: سجاد کاظمی، طراح چهره‌پردازی: دانیال شعاعی، تدوین، اصلاح رنگ و نور و صداگذاری: بابک رضوانی، موسیقی متن: شاهین احمدزاده، مدیر تولید: حامد نوروزیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سجاد نوبهاری، منشی صحنه: منا علامه‌امیری، دستیار دوم کارگردان: مریم شجاعی‌متین، مشاور رسانه‌ای پروژه: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: سارا عامری، گروه فیلمبرداری: محمد انوری، محمد اردهی، یوسف لطیفی، سامانه قدیانی، مسئول فنی دوربین: عاطفه کریم‌زاده، گروه صحنه و لباس: حمید رضایی، رعنا فرهودی، مجری چهره‌پردازی: آزاده دانایی، دستیار تدوین: عرفان رضوانی، مدیر تدارکات: سامان عمویی، دستیار تدارکات: سامان حاجی‌زاده و طراح پوستر: خدیجه شجاعی‌متین اشاره کرد.

انتهای پیام/