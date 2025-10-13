«پوست انداختن» آماده نمایش شد
فیلم نیمه بلند «پوست انداختن» تازهترین اثر حسین جعفری آماده نمایش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، این فیلم اقتباسی از «اظهارنامهها» نوشته ماکس فریش است و روایت مردی را به تصویر میکشد که برای ترخیص از کلینیک درمانی باید به پرسشهای یک فرم پاسخ دهد.
در این فیلم، میترا رفیع، شهرام آریا، مرجان مهدوی و بهآفرین طباطبائیمقدم ایفای نقش کردهاند. همچنین همزمان با اعلام آماده نمایش شدن «پوست انداختن»، پوستر این فیلم نیز رونمایی شد.
از عوامل تولید «پوست انداختن» میتوان به تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: حسین جعفری، مدیر فیلمبرداری: رضا نوروزی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراح صحنه و لباس: سجاد کاظمی، طراح چهرهپردازی: دانیال شعاعی، تدوین، اصلاح رنگ و نور و صداگذاری: بابک رضوانی، موسیقی متن: شاهین احمدزاده، مدیر تولید: حامد نوروزیانی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: سجاد نوبهاری، منشی صحنه: منا علامهامیری، دستیار دوم کارگردان: مریم شجاعیمتین، مشاور رسانهای پروژه: امین اعتمادیمجد، عکاس: سارا عامری، گروه فیلمبرداری: محمد انوری، محمد اردهی، یوسف لطیفی، سامانه قدیانی، مسئول فنی دوربین: عاطفه کریمزاده، گروه صحنه و لباس: حمید رضایی، رعنا فرهودی، مجری چهرهپردازی: آزاده دانایی، دستیار تدوین: عرفان رضوانی، مدیر تدارکات: سامان عمویی، دستیار تدارکات: سامان حاجیزاده و طراح پوستر: خدیجه شجاعیمتین اشاره کرد.