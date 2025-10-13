خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«پوست انداختن» آماده نمایش شد

«پوست انداختن» آماده نمایش شد
کد خبر : 1699365
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم نیمه‌ بلند «پوست انداختن» تازه‌ترین اثر حسین جعفری آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، این فیلم اقتباسی از «اظهارنامه‌ها» نوشته ماکس فریش است و روایت مردی را به تصویر می‌کشد که برای ترخیص از کلینیک درمانی باید به پرسش‌های یک فرم پاسخ دهد.

در این فیلم، میترا رفیع، شهرام آریا، مرجان مهدوی و به‌آفرین طباطبائی‌مقدم ایفای نقش کرده‌اند. همچنین هم‌زمان با اعلام آماده‌ نمایش شدن «پوست انداختن»، پوستر این فیلم نیز رونمایی شد.

از عوامل تولید «پوست انداختن» می‌توان به تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: حسین جعفری، مدیر فیلمبرداری: رضا نوروزی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراح صحنه و لباس: سجاد کاظمی، طراح چهره‌پردازی: دانیال شعاعی، تدوین، اصلاح رنگ و نور و صداگذاری: بابک رضوانی، موسیقی متن: شاهین احمدزاده، مدیر تولید: حامد نوروزیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سجاد نوبهاری، منشی صحنه: منا علامه‌امیری، دستیار دوم کارگردان: مریم شجاعی‌متین، مشاور رسانه‌ای پروژه: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: سارا عامری، گروه فیلمبرداری: محمد انوری، محمد اردهی، یوسف لطیفی، سامانه قدیانی، مسئول فنی دوربین: عاطفه کریم‌زاده، گروه صحنه و لباس: حمید رضایی، رعنا فرهودی، مجری چهره‌پردازی: آزاده دانایی، دستیار تدوین: عرفان رضوانی، مدیر تدارکات: سامان عمویی، دستیار تدارکات: سامان حاجی‌زاده و طراح پوستر: خدیجه شجاعی‌متین اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ