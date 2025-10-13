خبرگزاری کار ایران
عیادت مدیرعامل خانه سینما از سعید پیردوست

مدیرعامل خانه سینما به عیادت سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون رفت.

به گزارش ایلنا به قنل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان به همراه علیرضا حسبنی عضو هیات مدیره خانه سینما با حضور در منزل سعید پیردوست از این بازیگر پیشکسوت عیادت کردند.

اسعدیان در این دیدار در جریان جزئیات و روند درمان این بازیگر قرار گرفت و  ضمن آرزوی سلامتی برای سعید پیردوست بر پیگیری حل مشکلات درمانی بازیگران و هنرمندان باسابقه سینمای ایران تاکید کرد.

سعید پیردوست نیز ضمن تشکر از حضور همایون اسعدیان از پیگیری ها و احواپرسی مدیران خانه سینما در مدتی که در بیمارستان بستری بود قدردانی کرد.

سعید پیردوست، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، به دلیل عفونت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده بود.

