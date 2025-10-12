خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شصت‌ودومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد؛

تأکید بر مرجعیت کارگروه در ساماندهی مد و لباس ایران

تأکید بر مرجعیت کارگروه در ساماندهی مد و لباس ایران
کد خبر : 1699107
لینک کوتاه کپی شد.

شصت‌ودومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به ریاست دکتر قادر آشنا و با حضور دکتر محسن گرجی دبیر کارگروه و دکتر سیدعلی یزدی‌خواه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در این نشست دکتر قادر آشنا با تأکید بر ضرورت حضور مستمر نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو در جلسات کارگروه، خواستار اولویت‌بندی فعالیت‌ها و هم‌افزایی میان اعضا شد.

وی با اشاره به اینکه «تعیین تکلیف صدور مجوزهای فروش و برگزاری نمایشگاه‌ها» در دستور کار کارگروه قرار دارد، تصریح کرد: این فعالیت‌ها باید بر اساس قوانین موجود انجام شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: در صورتی که همه حلقه‌های زنجیره مد و لباس وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد و نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوعات نیست.

آشنا همچنین خواستار تعیین اولویت‌های کاری کارگروه تا پایان سال و تلاش همه اعضا برای تحقق آن شد.

در ادامه، دکتر محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با اشاره به برخی تکالیف اجرانشده در مصوبات قبلی گفت: پیشنهاد می‌کنم موضوع «تشکیل کمیسیون تولید و توزیع ذیل وزارت صمت» که در مصوبات داخلی کارگروه آمده است، تعیین‌تکلیف شود تا از این طریق مشکلات تولیدکنندگان شناسایی و برطرف گردد.

وی پیشنهاد کرد: پیگیری تشکیل «خوشه غیرمتمرکز پوشاک ذیل سازمان صنایع کوچک احیا شود» تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در حمایت از تولید داخلی بهره گرفت.

در بخش دیگری از این جلسه، دکتر سیدعلی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو ناظر کارگروه، بر لزوم اهتمام نمایندگان دستگاه‌های عضو در حضور منظم در جلسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد در حوزه مد و لباس تأکید کرد.

بنابراین گزارش، این جلسه با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله ابوالقاسم شیرازی (اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران)، منصور الیاسی (اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران)، سیامک ناظمی (انجمن طراحان لباس و پارچه ایران )، امید سلیقه (وزارت صمت)، امید کریمی (وزارت آموزش و پرورش) و شریفی‌زاده (نماینده پلیس اماکن) برگزار شد.

در این نشست درباره مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ