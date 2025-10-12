خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت محمد کاسبی

پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت محمد کاسبی
محسن برمهانی معاون سیما در پیامی، درگذشت هنرمند ارزشمند، بازیگر محبوب و با بصیرت تلویزیون، محمد کاسبی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون  

محمد کاسبی هنرمندی بود از جنس مردم و ایمان؛ مردی که هنر را آیینه‌ای برای صداقت، خدمت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانست.  

او نه‌ فقط بر صفحه تلویزیون، بلکه در دل مردم زیست؛ با بازی‌هایش لبخند، امید و اخلاق را به خانه‌ها آورد و با منش متعهد و مؤمنانه‌اش، مرام هنرمند انقلابی را معنا کرد.  

زنده‌یاد کاسبی در کار و گفتار، دل در گرو شهدا داشت؛ از یاد حاج قاسم گفت، برای ارزش‌های دفاع مقدس ایستاد و تمام عمرش را در مسیر روشن هنر متعهد و مردمی گذراند.  

او از هنرمند بودن فراتر رفت و به یک الگو بدل شد؛ الگویی از «هنر با ایمان»، «طنز با اخلاق» و «انسان با بصیرت».

درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری متعهد کشور و میلیون‌ها بیننده‌ای که با آثارش زیسته‌اند، تسلیت می گویم.

یاد و نامش جاودانه و در حافظه فرهنگی ملت بزرگ ایران خواهد ماند.

انتهای پیام/
