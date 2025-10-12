پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت محمد کاسبی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

محمد کاسبی هنرمندی بود از جنس مردم و ایمان؛ مردی که هنر را آیینه‌ای برای صداقت، خدمت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانست.

او نه‌ فقط بر صفحه تلویزیون، بلکه در دل مردم زیست؛ با بازی‌هایش لبخند، امید و اخلاق را به خانه‌ها آورد و با منش متعهد و مؤمنانه‌اش، مرام هنرمند انقلابی را معنا کرد.

زنده‌یاد کاسبی در کار و گفتار، دل در گرو شهدا داشت؛ از یاد حاج قاسم گفت، برای ارزش‌های دفاع مقدس ایستاد و تمام عمرش را در مسیر روشن هنر متعهد و مردمی گذراند.

او از هنرمند بودن فراتر رفت و به یک الگو بدل شد؛ الگویی از «هنر با ایمان»، «طنز با اخلاق» و «انسان با بصیرت».

درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری متعهد کشور و میلیون‌ها بیننده‌ای که با آثارش زیسته‌اند، تسلیت می گویم.

یاد و نامش جاودانه و در حافظه فرهنگی ملت بزرگ ایران خواهد ماند.

