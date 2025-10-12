رئیس حوزه هنری درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، محمدمهدی دادمان (رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی) درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

دادمان نوشته است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ‎انا لله و انا الیه راجعون

‎ هنرمند مؤمن و مردمی، استاد محمد کاسبی از بین ما رفت. این ضایعه را به خانواده‌ی گران‌قدر ایشان، دوستان و تمامی یاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم. استاد کاسبی نه تنها یک هنرمند صادق و شجاع، بلکه از جمله افراد مؤثر در نسل اول مدیران و هنرمندان حوزه هنری پس از پیروزی انقلاب بوده‌اند که با عشق و تعهد، در شکل‌گیری زیربناهای فکری و فرهنگی این نهاد سهم بزرگی داشتند. ‎در روزهایی که ایشان در بستر بیماری بودند، توفیق دیدارشان را یافتم؛ دیدارهایی پرمعنا که از صفای دل و فروتنی ایشان، نشانی روشن در یاد من بر جای گذاشت. اکنون که آن روح صبور و هنرمند به دیدار حق شتافته، خاطره‌ی آن حضور، بیش از پیش مایه‌ی تأثر است. ‎در فقدان این عزیزِ پرتلاش، ضایعه‌ای بر هنر انقلاب وارد شده است، اما یاد و راه ایشان در آثار، در حافظه‌ی جمعی مردم و در هنر متعهد کشور همیشه زنده خواهد ماند. ‎از درگاه خداوند برای روح بلند استاد محمد کاسبی، رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم. ‎

محمدمهدی دادمان ‎رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»

محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون و از بنیان‌گذاران حوزه هنری انقلاب اسلامی، صبح امروز (۲۰ مهرماه) درگذشت.

