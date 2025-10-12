خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس حوزه هنری درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت

رئیس حوزه هنری درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت
کد خبر : 1698958
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس حوزه هنری طی انتشار متنی، درگذشت محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی دادمان (رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی) درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

دادمان  نوشته است: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ‎انا لله و انا الیه راجعون

‎ هنرمند مؤمن و مردمی، استاد محمد کاسبی از بین ما رفت. این ضایعه را به خانواده‌ی گران‌قدر ایشان، دوستان و تمامی یاران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم. استاد کاسبی نه تنها یک هنرمند صادق و شجاع، بلکه از جمله افراد مؤثر در نسل اول مدیران و هنرمندان حوزه هنری پس از پیروزی انقلاب بوده‌اند که با عشق و تعهد، در شکل‌گیری زیربناهای فکری و فرهنگی این نهاد سهم بزرگی داشتند. ‎در روزهایی که ایشان در بستر بیماری بودند، توفیق دیدارشان را یافتم؛ دیدارهایی پرمعنا که از صفای دل و فروتنی ایشان، نشانی روشن در یاد من بر جای گذاشت. اکنون که آن روح صبور و هنرمند به دیدار حق شتافته، خاطره‌ی آن حضور، بیش از پیش مایه‌ی تأثر است. ‎در فقدان این عزیزِ پرتلاش، ضایعه‌ای بر هنر انقلاب وارد شده است، اما یاد و راه ایشان در آثار، در حافظه‌ی جمعی مردم و در هنر متعهد کشور همیشه زنده خواهد ماند. ‎از درگاه خداوند برای روح بلند استاد محمد کاسبی، رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم. ‎

محمدمهدی دادمان ‎رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»

محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون و از بنیان‌گذاران حوزه هنری انقلاب اسلامی، صبح امروز (۲۰ مهرماه) درگذشت. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ