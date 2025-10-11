کامران فانی در بیمارستان بستری شد
به گزارش ایلنا، هفته گذشته خبر رسید کامران فانی که دچار بیماری فراموشی شده، در ۸۱ سالگی در سرای سالمندانی در کرج روزگار میگذراند و حالا این فهرستنویس و کتابشناس برای بررسی بیشتر بیماریاش در بیمارستان بستری شده است.
کامران فانی، فهرستنویس و کتابشناس برجسته ایران متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین است که مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری دارد. او در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی همزمان عضو هیئت علمی کتابخانه ملی است و مدتی هم سرپرست بخش ایرانشناسی این سازمان بود.
برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوانهای موضوعی فارسی، ردهبندی تاریخ ایران، ردهبندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایرهالمعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟ ، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدمهای ماشینی: روباتها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونترگراس (ترجمه).