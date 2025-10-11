خبرگزاری کار ایران
کامران فانی در بیمارستان بستری شد

کد خبر : 1698604
کامران فانی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش ایلنا، هفته گذشته خبر رسید کامران فانی که دچار بیماری فراموشی شده، در ۸۱ سالگی در سرای سالمندانی در کرج روزگار می‌گذراند و حالا این فهرست‌نویس و کتابشناس برای بررسی بیشتر بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده است.

کامران فانی، فهرست‌نویس و کتابشناس برجسته ایران متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین است که مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری دارد. او در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی همزمان عضو هیئت علمی کتابخانه ملی است و مدتی هم سرپرست بخش ایران‌شناسی این سازمان بود.

برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوان‌های موضوعی فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟ ، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدم‌های ماشینی: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونترگراس (ترجمه).

 

