سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزیدگان خود را شناخت
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امشب چهارشنبه ۱۶ مهر در سالن اجلاس سران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امشب چهارشنبه ۱۶ مهر در سالن اجلاس سران برگزار شد و سید عباس صالحی، رائد فریدزاده، مهدی جمالینژاد، مجید مجیدی، منوچهر شهسواری، فریدون عموزاده خلیلی، علیرضا رضاداد، علیرضا تابش، حبیب ایل بیگی، بهرام عظیمی، روانبخش صدیق، داریوش بابائیان، ابراهیم امینی، حسین قناعت، افشین سنگچاپ، مهدی جعفریجوزانی، محمدرضا شریفینیا، همایون اسعدیان، داریوش فرضیایی، یوسف تیموری، سید جواد هاشمی سعید عباسی، ستایش دهقان، امیرشهاب رضویان، شهره سلطانی، روحالله حسینی، مهدی جعفری، احسان کاوه، کمال حیدری از جمله افرادی هستند که در این مراسم حضور داشتند.
این مراسم با قرائت آیاتی چند از کلامالله مجید توسط قاری نوجوان و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و با اجرای محمد سلوکی آغاز شد.
در ادامه حامد جعفری دبیر این رویداد روی صحنه آمد و گفت: قرار بود من متنی را بخوانم که البته آن را بعداً در اختیار رسانهها قرار میدهم؛ البته قرار بود آقای وزیر، آقای شهردار، استاندار و رییس سازمان سینمایی نیز صحبت کنند اما با توجه به اینکه مراسم دیر شروع شد وقت را به سایر بخشهای مراسم اختصاص میدهیم.
سپس سید عباس صالحی، حامد جعفری، رائد فریدزاده، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، همایون اسعدیان و منیر قیدی برای بزرگداشت زهره شکوفنده دوبلور سینما و تلویزیون روی صحنه آمدند و با اهدای لوح و نقاشی که حاوی تصویر خودش بود، از سالها زحمات او در این عرصه قدردانی کردند.
شکوفنده در این بخش گفت: من فکر میکنم جنبه این همه محبت را ندارم ،من احساساتی هستم و اشکهایم پایین میآید. خدا را شکر میکنم که من نوستالژی بسیاری از مردم هستم، امیدوارم توانایی داشته باشم باز هم به این کار ادامه دهم و نقشهایی را گویندگی کنم که شما دوست داشته باشید.
در ادامه سامان احتشامی نوازنده و آهنگساز و از اعضای هیات داوران روی صحنه آمد و گفت: بچههای ایران و اصفهان همیشه پاینده باشید. میخواهم کمی برای شما موسیقی اجرا کنم چون در اصفهان هستیم مقداری برای شما «بیات اصفهان» مینوازم و بعد با یکدیگر شادی میکنیم.
او در ادامه موسیقی متن مجموعه «خونه مادربزرگه» را هم اجرا کرد.
سلوکی در ادامه گفت: در تندیس این دوره از جشنواره تغییراتی ایجاد شد و مصطفی قندفروش طراحی دوبارهای برای آن انجام داده است.
در ادامه نیز ویدیویی از صحبتهای طراح این تندیس و تغییرات اعمال شده بر آن، پخش شد.
سپس نوبت به اهدای جوایز رسید و پس از پخش ویدیویی از داوران نوجوان بخش بینالملل، تعدادی از آنها روی صحنه آمدند و متن هیات داوران قرائت شد، در این متن آمده بود: ما هیات داوران نوجوان این دوره با افتخار فیلم «بچه مردم» را به عنوان اثر منتخب خودمان انتخاب میکنیم این فیلم با ترکیب هوشمندانه از طنز و داستان و … ما را تحت تاثیر قرار داد. فیلمی که بازی هایش روان و داستانش خلاقانه بود و از عمق پیام انسانی آن کاسته نشد. این فیلم نه تنها ما را خنداند بلکه دل های ما را لمس کرد، انتخاب این فیلم انتخاب قلبهای ماست.
سپس محمود کریمی کارگردان فیلم روی صحنه رفت و جایزه خود را دریافت کرد.
در ادامه داوران بخش سیفژ روی صحنه آمدند.
سپس بیانیه این داوران قرائت شد، مهین جواهریان از اعضای این هیات گفت: آینده ما دست بچههاست و آنها خواهند ساخت. من فکر میکنم بچههایی که قرار است آینده را بسازند، تمرکز خود را روی صلح و دوستی و محیط زیست بگذارند و از الان شروع به کار کنند و حتی با موبایل هم میتوانند فیلم بسازند.
او در ادامه متن بیانیه را قرائت کرد، در این بیانیه کرد: از دریچه قهرمانش این فیلم با ظرافت و شجاعت به بررسی مضامینی جهانی چون هویت و استقامت و دوستی میپردازد این اثر هم کودکان و هم بزرگسالان را تحت تاثیر قرار میدهد و یادآور میشود رشد کردن یعنی پذیرفتن خود و یافتن نیرویی در مهربانی و همدلی.
جایزه هیات داوران در این بخش به «دوشیزه بوتس» از کانادا رسید.
سپس داوران بخش بینالملل روی صحنه آمدند و متن بیانیه این هیات قرائت شد.
غزل شاکری یکی از اعضای این هیات متن بیانیه را خواند که در این متن آمده بود: ما به جادوی سینما باور داریم در جهانی که در بسیاری از نقاط جهان کودکان از حق زیستن در صلح و آرامش محرومند امیدواریم سینما بتواند پژواک آرزوهای آنها باشد پژواکی که نه تنها شنیده شود بلکه دیده شود.
جایزه بهترین دستاور هنری به «طوفان» از چین اهدا شد.
در ادامه با حضور مجید مجیدی، جایزه بهترین کارگردانی این بخش به «بچه مردم» از ایران به کارگردانی محمود کریمی تعلق گرفت.
کریمی کارگردان «بچه مردم» روی صحنه رفت و در این بخش گفت: در بیانیه هیات داوران نکته خوبی درباره بچهها و این دنیای عجیب و غریب آمده بود. باید بگویم باعث خوشحالی من است که این جایزه را دریافت کردم. خوشحالم که مجید مجیدی اینجاست که یک هفته سر «رنگ خدای» او بودم. حالا که حرف بچههاست باید بگویم مجموعهای به نام بهشت امام رضا(ع) وجود دارد که یوسف اصلانی آن را اداره میکند بچههای آنجا یتیم و معلول هستند امیدوارم شرایطی فراهم شود که آنها هم از حق زیستن در این مملکت مثل همه بچههای دیگر بهرهمند شود. دم آقای اصلانی گرم که باعث و بانی این پروژه بودند. جای سیدعلی احمدی تهیه کننده فیلم خالی که به خاطر ناهماهنگی اینجا نیستند.
دیپلم افتخار بازیگری این بخش به گروه بازیگران «بچه مردم» برای اجرای درخشان و تأثیرگذار آنها اهدا شد.
این گروه شامل مهبد جهاننوش، فرزین فلسفین، ایلیا یعقوبی و احسان احمدی بودند.
پروانه زرین بهترین بازیگر این بخش به بازیگر «هانی» از دانمارک اهدا شد. این بازیگر در این مراسم حضور نداشت و کودک دیگری به نمایندگی از او، این جایزه را دریافت کرد.
پروانه زرین بهترین فیلم به «خانم بوتس» از کانادا اختصاص پیدا کرد.
سپس با حضور علی صالحی عضو شورای شهر، کمال حیدری دبیر اجرای جشنواره، فرزانه کلاهدوزان، بهروز شعیبی، حامد جعفری و جواد هاشمی جایزه ویژه دبیر اهدا شد.
در این بخش جایزه ویژه دبیر جشنواره به محیالدین مظفر برای فیلم «ماهی در قلاب» اهدا شد.
محی الدین مظفر تهیه کننده این فیلم گفت: خوشحالم که اینجا هستم امروز درباره کودکان ایران زیاد صحبت می شود. شما کودکان خوشبخت هستید که این جشنواره را دارید. به تمام گروه اجرایی جشنواره و زحمتکشان این رویداد تبریک میگویم. من خودم را شاگرد مجید مجیدی میدانم ما با فیلمهای شما بزرگ شدهایم. از طرف خودم و کودکان تاجیکستان از شما برای فیلمهایی که آفریدید تشکر میکنم.
در ادامه با حضور رائد فریدزاده، حامد جعفری، ایرج طهماسب، محمدرضا شریفینیا، از یک عمر فعالیت داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ برای کودکان تجلیل شد.
در این بخش ویدیویی از مادر داریوش فرضیایی و گفتگوی او با مادرش و البته صحبت داریوش فرضیایی از علاقهمندیاش به کودکان پخش شد که او از عشق به مادرش سخن میگفت.
سپس با اهدای لوح و نقاشیای منقش به تصویر داریوش فرضیایی از این مجری باسابقه و برنامه ساز کودک تجلیل شد.
فرضیایی در این بخش گفت: خدا را شکر که در طول این مدت و سالها این توفیق را داشتم که دل شما را شاد کنم من وامدار مادری هستم که از آبرو و عزت او در این جایگاه قرار گرفتم.
وی اضافه کرد: صادقانه بگویم من هیچی از خودم ندارم ۲۵ سال فعالیت به کنار اما اطمینان دارم خدا دوستم داشته است تا در کنار مادرم به اینجا برسم این پاسداشت من نیست بلکه پاسداشت مادر است دلیل و انگیزه من در اجرا مادرم بود او درباره همه گفتار و رفتار من در اجرا نظر میداد اما امروز روی تخت است. با این حال از خدا ممنونم که یک دریچه دیگر باز کرد و از یک زاویه دیگر زندگی را نگاه میکنم.
فرضیایی تصریح کرد: زندگی خیلی غیرقابل پیشبینی است هیچ چیز زیباتر از داشتن پدر و مادر و هیچ ثروتی بزرگتر از خیر پدر و مادر نیست نمیخواهم پند بدهم اما من با دعای خیر پدر و مادر اینجا هستم. خوشحالم که در کنار اساتیدم مانند آقای ایرج طهماسب اینجا ایستادهام. این هدیه را به همه مادران تقدیم میکنم.
وی در پایان سخنانش عنوان کرد: امیدوارم اگر دفعه بعد به اصفهان آمدم زایندهرود را پر از آب ببینم.
در ادامه با حضور سیدعباس صالحی، رائد فریدزاده، حامد جعفری و علی قاسمزاده جایزه ویژه صلح؛ جایزه شهید بهنام محمدی اهدا شد.
جایزه شهید بهنام محمدی به فریدون نجفی برای کارگردانی «موی گرگ» رسید.
در این مراسم اعلام شد خانواده شهدای جنگ دوازده روزه نیز در سالن حضور دارند.
جوایز بخش مسابقه بلند داستانی
در این بخش هیات داوران متشکل از آزیتا حاجیان، محمد بحرانی، آرش معیریان، سامان احتشامی و مهدی جعفری معرفی شدند و روی صحنه آمدند.
در این بخش دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی و هنری به محمدرضا نجفی امامی برای جلوههای بصری «جادوی عروسکها» رسید.
نجفی امامی پس از دریافت جایزهاش گفت: به همه مهمانان و مخاطبان و معلولان کشورمان سلام میکنم معلولیت ناتوانی نیست بلکه تفاوت است اگر این تفاوت درست دیده شود میتواند سرچشمه خلاقیت و پشتکار شود این اتفاق در فیلمهای سینمایی دارد رخ میدهد خوشحالم که آقای عباسی کارگردان و تهیهکننده به من اعتماد کردند تا از جلوههای ویژه درست استفاده کنم.
وی ادامه داد: برخی میگویند معلولیت محدودیت نیست اتفاقا هست وگرنه نباید برای پله آمدن از برادرم کمک میگرفتم باید بگویم من تخصص خودم را از مرکز جسمی حرکتی در شهرک یاد گرفتم جایزه ام را به آن مرکز اهدا میکنم شاید انگیزهای برای آنها باشد.
پروانه زرین این بخش به کریستف رضاعی برای آهنگسازی فیلم «بچه مردم» اهدا شد.
پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری به کریستف رضاعی برای موسیقی فیلم «بچه مردم» اهدا شد و محمود کریمی کارگردان اثر به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد.
کریمی گفت: از هیات دوران و عوامل برگزار جشنواره تشکر می کنم. کریستف رضاعی بسیار برای فیلم «بچه مردم»تلاش کرد و بارها به این موضوع اشاره کرده است. من به همکاری با او بسیار افتخار میکنم.
سپس دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک به نفس جافری برای فیلم «دختر برقی۲» اهدا شد.
همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر کودک نیز به مهبد بیور برای فیلم «جادوی عروسکها» اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان به محمدرضا عالیور برای فیلم «موی گرگ» اهدا شد.
عالیور قطعهای را با گویش لرستانی اجرا کرد.
تندیس پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان نیز به ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی» تعلق گرفت.
ستایش دهقان نیز گفت: دریافت این جایزه و حضور در جشنواره باعث افتخار من است. از ابراهیم امینی برای اینکه فرصت حضور در «چشم بادومی» را در اختیار من قرار داد بسیار تشکر میکنم.
سپس پروانه زرین بهترین فیلمنامه به فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» اهدا شد.
یارمحمدی نیز بیان کرد: جایزه کار گروهی به عوامل «بچه مردم» و چهار بازیگر نوجوان آن تعلق دارد. از گروه فوقالعاده این فیلم تشکر میکنم.
پروانه زرین بهترین کارگردانی به محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» تعلق گرفت.
کریمی کارگردان اثر هم عنوان کرد: هر اتفاقی که برای «بچه مردم» رخ داده است به دلیل سوژههای آن است. چراکه این بچهها باعث شدند تا فیلم اینچنین به دل بنشیند. بازیگران نوجوان این فیلم و سایرین همچون سیاوش چراغی پور و بهروز شعیبی درخشان بودند. خدا را برای این موفقیت شاکر هستم.
حامد علامتی، سید عباس صالحی و داریوش فرضیایی به هئیت داوران این بخش اضافه شدند و سپس تندیس بهترین فیلم را به سیدعلی احمدی تهیهکننده فیلم «بچه مردم» اهدا کردند.
عوامل تولید «بچه مردم» برای دریافت جایزه روی سن حاضر شدند و محمود کریمی کارگردان این فیلم گفت: رسالت جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان توجه به جوانان است و امیدوارم هر سال شاهد پویایی بیشتر این جشنواره و تداوم برگزاری آن در شهر اصفهان باشیم.
سپس دیپلم افتخار بهترین فیلم پویانمایی بلند به مرکز پویانمایی مهوا برای فیلم «افسانه سپهر» اهدا شد.
جایزه داوران کودک برای بهترین فیلم سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به فیلم «دختر برقی۲» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین قناعت اهدا شد.
حسین قناعت کارگردان فیلم همراه با بازیگران کودک این اثر برای دریافت پروانه زرین روی صحنه حاضر شد.
جایزه داوران نوجوان نیز برای بهترین فیلم به «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی تعلق گرفت.