«خط اول» به دومین فصل خود رسید

فصل دوم برنامه «خط اول» از امروز ۱۶ مهرماه، روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، فصل دوم برنامه «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق با اجرای زین‌العابدین تقی‌پور از امروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد بنکدار به معرفی زنان و مردانی می‌پردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کرده‌اند.

«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کرده‌اند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

این برنامه روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق رفته و بازپخش آن ساعت ۱۴ روز بعد خواهد بود.

سایر عوامل: نویسنده و سردبیر: نعیمه شکوهی، گروه تهیه: آرمان حیدری و ابوالفضل فرخی، مدیر تولید: علی تهرانی

