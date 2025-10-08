خبرگزاری کار ایران
فیلمبرداری فیلم «شاخ» به پایان رسید
فیلمبرداری فیلم سینمایی «شاخ» به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، فیلمبرداری فیلم سینمایی «شاخ» به کارگردانی کاظم راست گفتار و تهیه‌کنندگی آذر معماریان و امید معلم به پایان رسید.

پژمان جمشیدی، مهدی هاشمی، ژاله صامتی، جواد پولادی، عزیز مهری، بهاره رهنما، ابوالفضل عرب، کیانوش گرامی، قاسم زارع، علیرضا ناصحی، تاسیا پستر تسووا و با معرفی میثم مرادی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«شاخ» اولین تجربه تهیه‌کنندگی امید معلم در زمینه سینما است.

این فیلم سینمایی هفتمین اثر راست گفتار بعد از فیلم‌هایی همچون «عروس خوش قدم»، «چک»، «نقاب» و … است.

«شاخ» فیلمی در ژانر کمدی‌ست که داستان یک خانواده فرهنگی را روایت می‌کند که  به طرز عجیبی درگیر فضای مجازی می شوند!

مجری طرح و جانشین تهیه‌کننده این فیلم سینمایی حامی جهانی است.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده: شیما بیگی، مشاور تهیه‌کننده: بهرام بهرامیان، مدیر تولید: دانیال کاشانچی، مدیر تدارکات : حسین امینی، طراح صحنه : نیلوفر راست گفتار، مدیر صحنه : امیر حسین بابائیان، طراح لباس : غزل آلوسی، طراح گریم : امید گلزاده، مدیر فیلم برداری : امیر کریمی، صدابردار : مرتضی اصلان زاده، فیلم بردار پشت صحنه : ساجده قربانی، دستیار اول کارگردان : افشین اقایی، برنامه ریز : حبیب قلی زاده، منشی صحنه : داریوش اسقایی، مدیر روابط عمومی : آیدا اورنگ، سرمایه گذاران : حامی جهانی، سجاد کرمی، احمد کلاته و احسان رمضانی، عکس: حانیه زاهد

