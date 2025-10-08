«ما» در روزهای پایانی تدوین
فیلم سینمایی «ما» به کارگردانی «حسین وادیزاده» و تهیهکنندگی «فریدون نجفی» پس از اتمام مراحل تدوین و پست پروداکشن، اکنون در آستانه ارسال به جشنوارههای بینالمللی است.
به گزارش ایلنا به نقل از زوابط عمومی پروژه، حسین وادیزاده با اشاره به تدوین این اثر سینمایی توسط وحید کُردلو اظهار داشت: فیلم سینمایی «ما» را میتوان یکی از آثار متمایز ساخته شده در ژانر جنگ دانست.
فیلمبرداری «ما» که در اسفند ماه ۱۴۰۳ آغاز شده بود و تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه داشت، بلافاصله وارد مراحل پساتولید شد. این فیلم به پیامدهای جنگ و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم جهان پرداخته است.
در خلاصه داستان این فیلم به قلم کسرا بختیاریان آمده است:
حالا که هیچکسی صدامو نشنید
یقینمو میفروشم و شک میخرم
چوب حراجو میزنم به زندگیم
میرم برای دنیا سمعک میخرم
همونا که اسلحه میفروشن میآن
امنیت جهانو تضمین میکنن!
هدف یه عمره پول و قدرته فقط
با ما نشونهگیری تمرین میکنن
از اون زمان که خودمو یادم میآد
هیچکسی توو خونهی ما شاد نبود
ما به همه گفته بودیم هست ولی
خونهی ما «سعادتآباد» نبود!
میکروفونای روبهروی دوربین
دارن با پول خون ما سر میکنن
به جای اینکه راستشو بگن میرن
کیفیت دوربینو بهتر میکنن
دلم برای خودمون میسوزه که
یه عمر خوردیم و یه بارم نزدیم
آخر این قصه دلم میخواد بگم
غربیا آدمن ولی ما عددیم!
فیلمبرداری فیلم سینمایی ما به قلم نویسندگان حمیدرضا مزرعه خطیری، حمیدرضا محمودیه و صدف پیکامی در زمستان سال گذشته نگارش شد که این اثر پس از موفقیت بینالمللی فیلم «امتزاج»، دومین تجربه سینمایی حسین وادیزاده به شمار میرود.
فیلم سینمایی ما روایتی سخت از امید و آگاهی در دل تاریکی جهان معاصر است؛ نوری که شاید بتواند از دل ما آغاز شود.
عطا عمرانی، نازنین صلحجو، روناک پوریادگار، نوید گودرزی، بهنام داوری، شبیر پرستار، یاسمن مرآتی، عارفه معماریان، کورش شاهی، آیلین جاهد، سحر خطیبی، مجید برومند، آویشن صدقی، امیر خانزاده، زینب رفیعی، صادق فتح الهی، هوشنگ مزدائی، آرزو غلامی، نرگس غلامی، فرزانه کارگر و با معرفی محمدعلی هدایتی، ساسان کاظمی، امیر آزادملکی، بهناز بیاتی و خشایار حیدری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: مدیر تولید: افشین رئوفی، دستیار یک و برنامه ریز: سید محمدجواد رضوی، منشی صحنه: مریم طریقی نژاد، مدیر فیلمبرداری: میلاد واعظی مجد، مدیر صدابرداری: هادی افشار، طراح گریم: اهورا قاسمی، طراح صحنه: میلاد آجودانی، طراح لباس: آرزو صابر، تدوین : وحید کردلو ، طراح موسیقی : پیام آزادی عکاس و تصویربردار پشت صحنه: نگار قنبری، مدیر رسانه:امیرخانزاده،مدیر روابط عمومی و تبلیغات:امیر محنتی