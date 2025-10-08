به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشستی مشترک با رئیس بنیاد مستضعفان که با حضور مدیران ارشد دو نهاد در سازمان صداوسیما برگزار شد، مأموریت رسانه را همراهی با برنامه‌های عدالت‌گستر و محرومیت‌زدا دانست و تصریح کرد: مدیران شبکه‌های مختلف صداوسیما آمادگی کامل دارند تا با تولید و انتشار محتوای تخصصی و مستند، در گسترش عدالت اجتماعی سهمی مؤثر ایفا کنند.

وی از توجه ویژه رسانه ملی به انعکاس اخبار و رویدادهای امیدآفرینی و عدالت گستری چون افتتاح یا تکمیل طرح‌های محرومیت‌‌زدا مانند تجهیز مدارس محروم، حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت، آموزش نیروی متخصص برای مناطق کم‌برخودار سخن گفت و حمایت رسانه‌ای از طرح‌های خرد و متوسط کارآفرینی، صنایع دستی، مشاغل خانگی و طرح‌های بزرگ اشتغالزایی در مناطق کم‌برخودار را ازجمله راهبردهای اصلی رسانه ملی برشمرد.

رئیس رسانه ملی هچنین از حمایت رسانه‌ای همه‌جانبه از پروژه‌های بنیاد مستضعفان در مناطق محروم سخن گفت و عنوان کرد: رسانه ملی می‌تواند تصویر کلیشه‌ای و منفی از این مناطق را با نمایش ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای آنان، به تصویری سرشار از امید و موفقیت بدل سازد.

در این نشست، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان هم ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه ملی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعامل دو مجموعه را عامل ارتقای آگاهی عمومی و شتاب‌بخش طرح‌های محرومیت‌زدایی دانست.

وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت و عزت‌نفس هم‌وطنان کم‌برخوردار از خطوط قرمز بنیاد مستضعفان در ارائه کمک‌های معیشتی و مادی است، توانمندسازی این اقشار را یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد عنوان کرد و افزود: رسانه ملی در عرصه‌های آموزشی و توانمندسازی می‌تواند بیش از پیش هم‌پیمان بنیاد مستضعفان در مسیر عدالت اجتماعی باشد.

