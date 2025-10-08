به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «کاروان قطب شمال» به کارگردانی «هنریک مارتین دالسباکن»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آدام لوندگرن، آندرس بااسمو، فردریک استنبرگ و دیتلوف سیمونسن؛ داستان یک کاروان دریایی در سال ۱۹۴۲ را روایت می‌کند که مأمور انتقال تجهیزات جنگی از ایسلند به بندر موردمانسک در شوروی است. در میانه راه، نیروهای محافظ نظامی به‌طور ناگهانی عقب‌نشینی می‌کنند و کشتی‌های غیرنظامی در سرمای سخت و آب‌های یخ‌زده تنها می‌مانند. کاپیتانی به نام سکار تصمیم می‌گیرد علی‌رغم نبود پشتیبانی نظامی، مأموریت را ادامه دهد اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «بانکدار» به کارگردانی «جورج نولفی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ساموئل ال جکسون، نیا لانگ و نیکلاس هولت؛ داستان واقعی دو کارآفرین سیاه‌پوست به نام‌های برنارد گرت و جو موریس در دهه ۱۹۶۰ آمریکا است که می‌خواهند با خرید املاک و بانک‌ها به جامعه سیاهان قدرت اقتصادی بدهند. برای عبور از موانع نژادپرستانه، آن‌ها مرد سفیدپوستی به نام مت استاینر را آموزش می‌دهند تا ظاهراً مالک شرکت باشد و خودشان در نقش کارکنان ساده پشت صحنه فعالیت کنند. این نقشه به آن‌ها امکان می‌دهد معاملات بزرگ ملکی انجام دهند و حتی کنترل یک بانک مهم را به دست آورند تا وام‌های عادلانه به سیاهان ارائه شود. موفقیتشان توجه رسانه‌ها و دولت فدرال را جلب می‌کند و تحت بازرسی شدید قرار می‌گیرند. فشارهای سیاسی و مالی سرانجام به طرح اتهام و تشکیل دادگاه علیه آن‌ها منجر می‌شود. در دادگاه، برنارد سیستم تبعیض‌آمیز آمریکا را افشا می‌کند و…

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «کلاس» به کارگردانی «ویکاس باهل»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هیریتیک روشن و مرانال تاکو؛ درباره آناند کومار ریاضیدان نابغه‌ای از یک خانواده ضعیف در شهر بیهار هند و پدرش کارمند اداره پست است. آناند برای آنکه بتواند اشتراک دائمی مجله‌ای علمی را داشته باشد، مسئله‌ای حل نشده را حل کرده و برای مجله می‌فرستد و همین موضوع باعث می‌شود او به دانشگاه کمبریج دعوت شود. اما آناند پولی برای این سفر ندارد و تلاش‌های پدرش نیز بی‌نتیجه می‌ماند و همین موضوع باعث مرگ پدر آناند می‌شود. آناند پس از مرگ پدرش روزی تصادفا دستیار وزیر را ملاقات می‌کند و او آناند را به عنوان معلم یک مرکز آموزشی استخدام می‌کند. آناند پس از ورود به این مرکز فقرا را فراموش کرده و شروع به آموزش به ثروتمندان می‌کند تا آن‌ها بتوانند در ازمون ورودی دانشکده فنی و مهندسی قبول شود. آناند اوضاع مالی خوبی پیدا کرده اما…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «سین نهم» به کارگردانی «سیداشرف طباطبایی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این تله فیلم از آنجا آغاز می‌شود که یک خانواده شیرازی به نام خانواده آقای مجید مسروری در تلاش و تکاپوی اسباب کشی قبل از آغاز سال هستند، که با مهمانانی مواجه می‌شوند که از تهران به دید و بازدید عید و سیر و سیاحت به شیراز آمده اند، از طرفی اسباب کشی و خانه تکانی شب عید که مشغله اصلی خانواده مسروری بود آن‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند…

ایمان افشاریان، افشین رضایی، سارا کریمی، محبوبه یزدانی، وحید قوهستانی، قاسم امین بیطرف، مهدی بحری، حلما زهتاب زاده، اردلان افشاریان و عرفان کوهستانی در فیلم تلویزیونی «سین نهم» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی جدید «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره امیرعلی پسر نوجوانی است که علاقه زیادی به نویسندگی داشته و در این زمینه از استعداد بالایی نیز برخوردار است. او بسیاری از شب‌ها تا دم صبح بیدار مانده و به تلاش برای نوشتن داستان‌های مختلف ادامه می‌دهد. این در حالی است که پدر و مادر امیرعلی چنین می‌پندارند که پسرشان به راه بیهوده‌ای قدم گذاشته که در نهایت برایش هیچ فایده و موفقیتی در پی نخواهد داشت. از یک طرف مادر امیرعلی از برادرش، یعنی دایی امیرعلی می‌خواهد او را به جایی معرفی کند تا حرفه‌ای فرا بگیرد که برای آینده‌اش مفید باشد. دائی نیز امیرعلی را به مشاغلی همچون مبل فروشی، آرایشگری و مکانیکی معرفی می‌نماید، اما در هر یک از آن‌ها امیرعلی با شیطنت‌ها و سربه هوا بازی‌هایش فجایعی را رقم می‌زند و…

محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی «دانگل» به کارگردانی «بهادر اسدی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم درباره سهیل جوانی نخبه و فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد است که با مراجعه پلیس فتا از یک اختلاس اپلیکیشنی و قتل کاوه کارمند یک شرکت انفورماتیک مطلع می‌شود و برای جلوگیری از یک اختلاس در کشور و مشهد وارد ماجرایی جنایی – پلیسی می‌شود و با کمک نیروهای فتا درصدد حل مشکل برمی آید که در این اتفاقات…

مجید واشقانی، رامبد شکرابی، قاسم زارع و جلیل فرجاد در فیلم تلویزیونی «دانگل» بازی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «پاگنده» به کارگردانی «استنو»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی باد اسپنسر، آدالبرتو ماریا مرلی، ژولیت مانیل و انتسو کاناواله؛ در ارتباط با ناپل است که توسط توزیع کنندگان مواد مخدر مورد هجوم قرار گرفته و بهترین هدف آنان نوجوانان و دانش آموران مدارس است. ریتزو معروف به پاگنده مامور پلیس مورد احترام و علاقه مردم و حتی خلافکاران جزء، کمر به نابودی قاچاقچیان بسته است و…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «پیروزی پینگ پنگ» به کارگردانی «چائو دنگ و بایمی یو»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی چائو دنگ، لی سان و تیمی یو خواهیم دید: در اواخر دهۀ ۸۰ میلادی تیم ملی پینگ پنگ چین متحمل شکست‌های مکرر شده و دیگر خبری از آن قدرت همیشگی و بلامنازع نیست. در همین احوال دای مین جیایِ جوان که تا چندی قبل بازیکن تیم ملی بوده و اکنون در ایتالیا به مربی گری مشغول است، به چین بازگشته و برنامۀ کاری خود را به عنوان نامزد پست سرمربی گری تیم ملی ارائه می‌کند. او تنها راز موفقیت را تلاش بی‌وقفه دانسته و قول می‌دهد ظرف دو سال چین را قهرمان جام معتبر سویث لینگ کند! مسئولان ورزش چین به او اعتماد کرده و…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «پلیس مخفی» به کارگردانی «جیسون کوان»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی اندی لاوکا، تونگ لام و ادی پنگ آمده است: لیان وکیل خلافکاری است که در پشت پرده رئیس یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر است. پلیس به دنبال مدارکی است تا بتواد او را به دام بیاندازد. او که همسر باردارش است قصد دارد در مالزی برای سالگرد ازدواجشان جشن بگیرد لیام صاحب دوستی ده‌ساله به نام سائوهو است. سائوهو در واقع پلیس مخفی است. لیام با فردی به نام خاویر اسکوبار معامله مواد مخدر می‌کند و نمی‌تواند مواد را به دست اسکوبار برساند لیام میزان قابل توجه از مواد را در دارک وب می‌فروشد. مواد به دست اسکوبار نمی‌رسد در نتیجه خانواده اسکوبار توسط قاچاق چیان مواد کشته می‌شوند. اسکوبار تعدادی آدم کش برای کشتن لیام اجیر می‌کند. در جشن سالگرد ازدواج لیام و همسرش به آن‌ها حمله می‌شود که همسرش مجروح می‌شود در نتیجه همسر و فرزندش را از دست می‌دهد. پس از آن متوجه می‌شود سائوهو پلیس مخفی است. لیام که همسر و دختر بچه‌اش را از دست داده است. تصمیم به انتقام از سائوهو می‌گیرد اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «یک مایل در ۴ دقیقه» به کارگردانی «چارلز اولیور»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان با بازی کام گیگاندت، کلی بلاتس، ریچارد جنکینز و کیم بازینگر آمده است: درو نوجوانی است که با برادر بزرگتر و مادرش زندگی می‌کند. او دونده‌ی با استعدادی است. برادر او با باندهای خلافکار در ارتباط است و از درو برای انجام بعضی از نقل و انتقالات استفاده می‌کند. او از تیم دو دبیرستان اخراج می‌شود ولی یک دونده‌ی کهنه‌کار که حالا پیر و الکلی شده تصمیم می‌گیرد او را آموزش دهد. او سعی دارد درو را از کارهای خلاف برادرش دور کند…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون؛ درباره تلما پیرزن نود و سه‌ساله‌ای است که به خاطر تنهایی، نوه‌اش دنی در خانه او زندگی می‌کند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا این که یک روز فردی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید دنی در زندان است و باید ده هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد گردد. تلما که ناتوان است به خاطر ترس و نگرانی ده هزار دلار را واریز می‌کند و مدت زیادی نمی‌گذرد که متوجه می‌شود از او کلاهبرداری شده است. پدر و مادر دنی تصمیم می‌گیرند بیخیال ماجرای کلاهبرداری شوند و بیشتر مراقب تلما باشند. اما تلما تسلیم نمی‌شود و تصمیم می‌گیرد خودش پولش را پس بگیرد و…

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عرب‌نشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز می‌باشد. چندین افسر و سرباز پلیس مرزبانی اسرائیل در خلال دستور منع رفت و آمد در ۹ حادثه تیراندازی جداگانه به سوی غیرنظامیان عرب که در حال بازگشت از محل کار و مزارع خود بوده و از دستور منع رفت‌وآمد بی‌خبر بودند تیراندازی کردند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «گاو» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم درباره مش حسن است که همه امید زندگی‌اش به تنها گاوی است که در طویله‌اش دارد و از وجود آن علاوه بر امرار معاش خانواده خود، افراد روستا را نیز بهره‌مند می‌سازد. همه این مسائل باعث شده است که مش حسن دلبستگی خاصی به این گاو داشته باشد. اما روزی که مش حسن به شهر رفته، گاو به علت نامشخصی می‌میرد و افراد روستا با موافقت همسر مش حسن نعش گاو را در چاه روستا می‌اندازند و پس از بازگشت مش حسن وانمود می‌کنند که گاو گریخته است…

علی نصیریان، زنده یاد عزت‌الله انتظامی و زنده یاد جمشید مشایخی در فیلم سینمایی «گاو» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی «جین پیر ژانت»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هلنا بونهام کارتر، جودی دیویس و کالوم کیث رنی خواهیم دید: توماس پسر بچه ده‌ساله نابغه‌ای است که در یک مزرعه دور افتاده همراه پدر و مادرش و خواهرش گریسی و برادرش جیسون زندگی می‌کند مادرش دکتر کلر متخصص حشرات است و مدام در مورد حشرات تحقیق می‌کند و پدرش به کارهای مزرعه و نگهداری گاو و بز می‌رسد. او اختراعاتی کرده که در انجمن اختراعات جز بهترین‌ها شده است و همه فکر می‌کنند که توماس یک بزرگسال است و توماس هم قضیه را لو نمی‌دهد ولی وقتی می‌بیند که کسی به او توجهی نمی‌کند تصمیم می‌گیرد که به جلسه‌ای که برای اهدا جایزه تشکیل شده است برود و با تنها با قطار سفر می‌کند و در انجمن همه را شگفت زده می‌کند و…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک راننده ماشین مسابقه تازه کار به نام ژی که این فرصت را به دست می‌آورد تا در برابر قهرمان فعلی مسابقات اتومبیل رانی رقابت کند. حال ژی باید بر موانع غیرمنتظره و رقبای بسیار غلبه کرده تا ثابت کند که می‌تواند قهرمان بعدی مسابقات اتومبیل رانی باشد. ژی از نژاد حیوانات چشم‌گرد (لوریس) است که با مادربزرگش در شهر حیوانات زندگی می‌کند. او از کودکی به مسابقات رالی علاقه‌مند است اما مادربزرگش مخالف این ورزش است. تا این که ژی متوجه می‌شود که یکی از برندگان مسابقات رالی که یک وزغ ثروتمند به نام آرچی است قصد دارد خانه‌ی لوریس‌ها را تخریب کند. ژی وقتی مادربزرگ و هم‌نژادانش را از این قضیه هراسان می‌بیند، تصمیم می‌گیرد با آرچی در مسابقات رالی معامله کند که…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «آدم‌های حریص» به کارگردانی «پوتسی پونسیرولی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیمش پاتل، جوزف گوردون لویت، لیلی جیمز، اوزو ادوبا، تیم بلیک نلسون و سایمون رکس خواهیم دید: ویل و همسرش پیج به شهر جدیدی آمده اند. ویل پلیس است و قرار است با همکارش‌تری به گشت زنی بپردازند. تری در زمان ماموریتشان برای انجام کاری می‌رود. توسط بی‌سیم اطلاع می‌دهند که در خانه ویرجینیا دزدی شده ولی وقتی ویل به انجا می‌رود ویرجینیا با او درگیر شده و در این درگیری ویرجینیا کشته می‌شود. وقتی‌تری به انجا می‌آید مبلغ بسیار زیادی پول نقد پیدا می‌کند و با ویل نقشه می‌کشند که پول‌ها را بردارند و قصه‌ای سرهم کنند که کسی بویی از قتل نبرد. ویل برای پیج قضیه را این طور تعریف می‌کند که‌تری باعث مرگ ویرجینیا شده است. پیج آدرس پول‌ها را از ویل می‌گیرد و شخصی را برای کشتن‌تری می‌فرستد. از طرفی والاس همسر ویرجینیا که با منشی‌اش دبورا رابطه عاطفی دارد تصمیم به قتل همسرش گرفته بود و حالا قاتل از او پول می‌خواهد. والاس که تصور می‌کند تعمیر کار پول‌ها را برداشته تعمیر کار را می‌کشد و…

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «چه» به کارگردانی «ریچارد فلایشر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی عمر شریف، جک پالانس، چه زاره دانووا، رابرت لوجا، وودی استرود، باربارا لونا و فرانک سیلورا خواهید دید: ارنستو چه گوارا در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۸ در شهر روساریو در آرژانتین در یک خانواده ثروتمند چشم به جهان گشود. مادرش فرزند یک زمین دار بزرگ و پدرش نیز از یک خانواده بزرگ بود. او فرزند ارشد یک خانواده چپگرای جمهوری خواه بود. به همین دلیل از زمان کودکی مجبور بود با سیاست بزرگ شود و بسیار خوب با آن آشنایی پیدا کند و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «خوره» به کارگردانی «سعید زمانیان»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«خوره» داستان زندگی یک کاراگاه پلیس به نام احمد ناصحی را روایت می‌کند که در زندگی شخصی دچار مشکلاتی است و درگیر حل معمای پیچیده یک پرونده قتل می‌شود.

علی‌رضا ثانی‌فر، کیوان ساکت‌اف، محمد اشکان‌فر، مهدی حسام‌الذاکرین، سجاد حمیدیان، کوروش شاداب‌فر، شیرین آقاکاشی، پردیس منوچهری، شهروز شهبازی، سوسن دین محمد، سامان مهکویه، مهرداد حسنی و ندا قاسمی بازیگران این تله فیلم هستند.

**************************************************

فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۲» به کارگردانی «برت رانتر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریس تاکر، جکی چان و جان لون خواهید دید: لی و کارتر برای تعطیلات به هنگ کنگ می‌روند ولی درگیر پرونده پول‌های تقلبی می‌شوند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «بیگانه ۳» به کارگردانی «دیوید فینچر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سیگورنی ویور، چارلز اس. داتون، چارلز دنس، لانس هنریکسن، کلایو منتل، پل مک‌گان و برایان گلاور آمده است: فضاپیمای الن ریپلی در مسیر فرار از سیاره بیگانه‌ها دچار سانحه شده و سقوط می‌کند. در این میان زمانی که الن ریپلی منتظر است تا برای نجات به سراغش بیایند، متوجه می‌شود دلیل این سانحه حضور بیگانه‌ای است که در طول سفر با او همراه بوده و…

**************************************************

فیلم سینمایی «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی «یو ژانگ»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کیو لین و ایرما اینا؛ درباره یک پستچی در منطقه‌ای دورافتاده از چین است که با عشق کار می‌کند. او یک روز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی می‌کند هر چه سریع‌تر آن را به صاحب اصلی نامه برساند که…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «مانگرو» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره سرگرد نبوی از ماموران نیروی انتظامی است که برای متلاشی کردن یک باند قاچاق مواد مخدر، به دستور فرمانده خود در این باند نفوذ می‌کند تا انجام معامله یک محموله مواد را اطلاع دهد. در حین انجام عملیات، فرمانده در پی یک درگیری شهید می‌شود. با دستگیری قاچاقچیان، نبوی که در بین آن‌هاست ادعا می‌کند که نیروی نفوذی پلیس است، اما کسی از این موضوع اطلاع ندارد و…

فریبرز عرب‌نیا، رامتین خداپناهی، عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران «مانگرو» هستند.

**************************************************

فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۳» به کارگردانی «برت رانتر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریس تاکر و جکی چان خواهیم دید: بازرس لی محافظت از دیپلماتی چینی را به عهده دارد که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات جنایتکار تریاد دارد. اما دیپلمات پیش از این که بتواند به افشاگری بپردازد مورد سوء قصد آدم کشی به نام کنجی قرار می‌گیرد. از قرار کنجی دوست دوران کودکی و برادر بازرس لی بوده و او نمی‌تواند دستگیرش کند. با این همه خیلی زود بازرس لی به هم کار قدیمی خود کارآگاه جیمز کارتر ملحق می‌شود و این دو برای پی گیری پرونده ماجراهای تریاد رهسپار پاریس می‌شوند…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «تعطیلات عجیب» به کارگردانی «کارولین کین»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ساویر اسپیلبرگ، سوزان گالاگر، جوئل موری، کامفورت کلینتون، نیل کیسی و سوفی فون هاسلبرگ؛ درباره یک زن به نام لوسی است که رابطه پیچیده‌ای با خانواده‌ی غیرمتعارف خود دارد. در شب کریسمس، مادر لوسی ناگهان ناپدید می‌شود و این اتفاق باعث می‌شود که او مجبور شود اعضای خانواده را کنار هم جمع کند تا به دنبال مادر گمشده‌اش بگردند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «دوئل بزرگ» به کارگردانی «جانکارلو سانتی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی وان کلیف و هورست فرانک خواهیم دید: یک کلانتر بازنشسته می‌خواهد به مردی که برایش پاپوش درست کرده‌اند کمک کند. او با ۳ مردی که می‌خواهند او را بکشند مقابله می‌کند اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «نوه» به کارگردانی «کریشتوف دآک»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی گرگلی بلاهو، تاماس جردن، گابور جازبرنی، جودیت پوگانی، جودیت باردوس و لورا دوبروسی خواهیم دید: پس از این که پدربزرگ یک مرد جوان به نام رودی، قربانی یک کلاهبرداری بزرگ می‌شود، زندگی او نیز کاملا تغییر کرده و…

**************************************************

فیلم سینمایی «هابیت ۱» به کارگردانی «پیتر جکسون»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی مارتین فریمن، یان مک کلن و ریچارد آرمیتاژ خواهیم دید: بیلبو بگینز برای پیدا کردن گنجینه‌ی اژدهایی به نام اسماگ، در سفری پرماجرا با گندالف و گروهی از دورف‌ها (کوتوله ها) همراه می‌شود و…

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «قلب مبارز» به کارگردانی «ماندلا دوبی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی بونکو خوزا، کانی فرگوشن و ماساسا امبانگینی خواهید دید: زوکو کومولو و جانی کلاین برای آزادی کشورشان از دست استعمارگران می‌جنگند ولی زوکو به خاطر همسر و پسرش از کار کناره گیری کرده است. جانی کلاین به دنبال او می‌آید و از او می‌خواهد که نگذارد که فردی به نام میتیما که یک دست نشانده دولت امریکا است به ریاست جمهوری آفریقا برسد. زوکو ابتدا قبول نمی‌کند ولی بعد به شرطی وارد این قضیه می‌شود که به همسر و پسرش آسیبی نرسد. زنی به نام مو رئیس سازمان اطلاعات ریاست جمهوری میتیما است و همسر و پسر زوکو را دستگیر کرده و به مقر خود می‌آورد تا زوکو را مجبور به همکاری نماید که…

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «دیوید الاکسبا و اریک توستی»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: در قطب جنوب قانونی برای ترور پنگوئن‌ها وضع شده است. تامی و خواهرش به اکوادور سفر می‌کنند، جایی‌که بر اساس افسانه‌ها، پنگوئن جنگجو و شش نفر از افرادش در آن زندگی می‌کنند که می‌توانند آن‌ها را نجات بدهند. پرنده‌ای به نام موریس ببری که روی بدنش راه‌های ببر دارد، به او خوش‌آمد می‌گوید و این وظیفه را به عهده می‌گیرد. پس از استخدام میگوئل گوریل، فِرِد گراز، باب قورباغه و گیلبرت میمون آن‌ها شروع به کار می‌کنند و در راه با پاتریشیا خفاش ملاقات می‌کند و او نیز به آن‌ها می‌پیوندد. پس از یک سفر طولانی آن‌ها به آنتارکتیا می‌رسند و در برابر دشمنان می‌ایستند و…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «بلکا و استرلکا» به کارگردانی «اینا اولانیکوا و سواتوسلاو اوشاکوف»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: بلکا و استرلکا دو سگ باهوش و شجاع هستند که برای انجام اولین مأموریت فضایی با انسان‌ها همکاری می‌کنند. آن‌ها به فضا سفر می‌کنند تا ماموریتی حیاتی را انجام دهند، اما در این مسیر با چالش‌ها و خطرات مختلفی روبرو می‌شوند و…

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «پسر مورچه ای» به کارگردانی «آسک هاسلباخ»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی اسکار دیتز، ساموئل تینگ گراف، نیکلاس برو و پاپریکا استین خواهیم دید: پله ۱۲ساله توسط یک مورچه گاز گرفته شده و باعث می‌شود که پله دارای قدرت‌های باورنکردنی شود. با کمک کتاب‌های کمیک، پله یک نام مستعار به نام پسر مورچه ایی برای خود برمی گزیند. اما همه چیز با آمدن سوپر ویلین تغییر می‌کند و پسر مورچه ایی باید جلوی این شخص را بگیرد که…

**************************************************

فیلم سینمایی «جک کانگورو» به کارگردانی «دیوید مک نالی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جری او کانل، آنتونی آندرسون، کریستوفر واکن، استلا وارن و آدام گارسیا خواهیم دید: جک که ناپدری بداخلاقی دارد که می‌خواهد او را ازسرش باز کند، از طرف وی به او ماموریت داده می‌شود که پاکت پولی را به استرالیا برساند. جک نیز به اتفاق دوست سیاه پوستش به سفر سترالیا می‌رود. او کاپشن قرمزی دارد که معتقد است که برایش شانس می‌آورد که در استرالیا اتفاقی به تن کانگورویی می‌رود و معلوم می‌شود که پاکت پول‌ها نیز در داخل جیب کاپشن است. آن‌ها برای یافتن پول‌ها باید کانگورو را پیدا نمایند. آن‌ها با یک دختر راهنما آشنا می‌شوند که آن‌ها را در بیابان راهنمایی می‌کند تا بتوانند هر چه زودتر کانگورو را بیابند که…

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «ونوم کارنیج وارد می‌شود» به کارگردانی «اندی سرکیس»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی تام هاردی، میشل ویلیامز، وودی هرلسون و استفان گراهام خواهید دید: یک روزنامه نگار تحقیقی به نام ادی براک تلاش می‌کند زندگی خود را با میزبان بیگانه‌اش ونوم که به وی توانایی‌های فوق بشری داده است، سازگار کند. در این میان ادی تلاش می‌کند با یک قاتل زنجیره‌ای به نام کلیتوس کاسدی که پس از یک اعدام ناموفق از زندان فرار کرده و اکنون میزبان یک موجود بیگانه مشابه ونوم به نام کارنیج شده است، مقابله کرده و…

**************************************************

فیلم سینمایی «تبعیض» به کارگردانی «نیل بلومکامپ»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مت دیمون، جودی فاستر و شارلتو کاپلی خواهیم دید: در سال ۲۱۵۴ در آمریکا زندگی افراد به دو بخش تقسیم شده است. زندگی در زمین و زندگی در سیاره‌ای دیگر به نام آلفا. صاحبان قدرت و حکومت آمریکا تمامی تسهیلات را در سیاره آلفا جمع آوری کرده ند و فقط افراد ثروتمند را به آنجا برده‌اند و رباط‌هایی توسط دولتمردان بر مردم حکم فرمایی می‌کنند. مکس دزد سابقه داری است که در کارخانه رباط‌سازی در زمین کار می‌کند و در حین کار در معرض اشعه رادیواکتیو قرار می‌گیرد و تنها پنج روز فرصت زنده ماندن دارد. او با همکاری گروهی که در مقابل این تبعیض دولت برای نجات مردم فعالیت می‌کنند موفق می‌شود اما…

انتهای پیام/