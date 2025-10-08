خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

معرفی آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان
کد خبر : 1697432
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی آثار راه یافته به هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در چهار بخش مسابقه آزاد، آیینی سنتی، دگرگونه‌های اجرایی و کودک و نوجوان اعلام شدند.

به گزارش ایلنا،   هیات انتخاب آثار هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از الهه‌پور جمشید، عرفان ناظر، فرزان دلفانی، موسی هدایتی و میلاد مولوی پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته‌ شده در چهار بخش «مسابقه آزاد»، «آیینی سنتی»، «دگرگونه‌های اجرایی» و «کودک و نوجوان» معرفی کردند.

اسامی آثار بدون اولویت به شرح زیر است:

بخش مسابقه آزاد

۱- «پرواز» به کارگردانی علیرضا اسماعیلی از شهرستان سقز

۲- «داستان دو شهر» به کارگردانی خداداد خدام از شهرستان اراک

۳- «حنان» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج

۴- «ژن کلاسیکو» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان

۵- «انسان خطای آخر» به کارگردانی امیر امینی از شهرستان لاهیجان

۶- «منومنت» به کارگردانی بختیار احمدپور از شهرستان بانه

۷- «نمره ۴» به کارگردانی ابراهیم سرشوق از شهرستان خمینی شهر

۸- «آهن پرستان» به کارگردانی پویان عطایی از شهرستان اصفهان

۹- «جهان با من است» به کارگردانی آرزو کریمی زند از شهرستان تهران

۱۰- «ته قصه این است» به کارگردانی امیر رجب پور از شهرستان قزوین

۱۱- «گودو در انتظار» به کارگردانی سوران حسینی از شهرستان تهران-مریوان

۱۲- «مسیر» به کارگردانی کیانوش فتاحی از شهرستان بوکان

۱۳- «جان برای نان» به کارگردانی میلاد مانی زاده و احسان بحرینی از شهرستان کرمان

۱۴- «اسکپ درایور» به کارگردانی رسول احمدی از شهرستان تهران (مشروط)

۱۵- «من و تو ما می‌شویم» به کارگردانی سیوان فتاحی از شهرستان مریوان (مشروط)

بخش آیینی سنتی

۱- «نوروز و دریا» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی از شهرستان میناب

۲- «دمرول» به کارگردانی حسین صادق اقدم از شهرستان بناب

۳- «بارش» به کارگردانی آرزو علیپور از شهرستان لاهیجان

۴- «آهوچره» به کارگردانی محمدعلی صادق حسنی از شهرستان لاهیجان

۵- «مرثیه خان» به کارگردانی جمشید خسروی از شهرستان تهران

۶- «گلاویژ» به کارگردانی سید فریدون احمدی از شهرستان سنندج (مشروط)

بخش دگرگونه‌های اجرایی

۱- «من یک دونات ژله‌ای هستم» به کارگردانی علیرضا امین مظفری از شهرستان تبریز

۲- «یک خودآگاه مسحور» به کارگردانی سعید ارغوانی از شهرستان تبریز

۳- «آن سوی سکوت» به کارگردانی یاسر میرحمیدی از شهرستان رشت

بخش کودک و نوجوان

۱- «نبرد تیشتر و اپوش» به کارگردانی عاطفه نقوی از شهرستان اصفهان

۲- «شهرقصه‌ها» به کارگردانی وریا فلاحی از شهرستان مریوان

۳- «بیم بمب» به کارگردانی کوشا صیادی از شهرستان تبریز

۴- «مبارک و سفرجادویی» به کارگردانی دلارام بیگی از شهرستان کیاشهر

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ