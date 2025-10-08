به گزارش ایلنا، هیات انتخاب آثار هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از الهه‌پور جمشید، عرفان ناظر، فرزان دلفانی، موسی هدایتی و میلاد مولوی پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته‌ شده در چهار بخش «مسابقه آزاد»، «آیینی سنتی»، «دگرگونه‌های اجرایی» و «کودک و نوجوان» معرفی کردند.

اسامی آثار بدون اولویت به شرح زیر است:

بخش مسابقه آزاد

۱- «پرواز» به کارگردانی علیرضا اسماعیلی از شهرستان سقز

۲- «داستان دو شهر» به کارگردانی خداداد خدام از شهرستان اراک

۳- «حنان» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج

۴- «ژن کلاسیکو» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان

۵- «انسان خطای آخر» به کارگردانی امیر امینی از شهرستان لاهیجان

۶- «منومنت» به کارگردانی بختیار احمدپور از شهرستان بانه

۷- «نمره ۴» به کارگردانی ابراهیم سرشوق از شهرستان خمینی شهر

۸- «آهن پرستان» به کارگردانی پویان عطایی از شهرستان اصفهان

۹- «جهان با من است» به کارگردانی آرزو کریمی زند از شهرستان تهران

۱۰- «ته قصه این است» به کارگردانی امیر رجب پور از شهرستان قزوین

۱۱- «گودو در انتظار» به کارگردانی سوران حسینی از شهرستان تهران-مریوان

۱۲- «مسیر» به کارگردانی کیانوش فتاحی از شهرستان بوکان

۱۳- «جان برای نان» به کارگردانی میلاد مانی زاده و احسان بحرینی از شهرستان کرمان

۱۴- «اسکپ درایور» به کارگردانی رسول احمدی از شهرستان تهران (مشروط)

۱۵- «من و تو ما می‌شویم» به کارگردانی سیوان فتاحی از شهرستان مریوان (مشروط)

بخش آیینی سنتی

۱- «نوروز و دریا» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی از شهرستان میناب

۲- «دمرول» به کارگردانی حسین صادق اقدم از شهرستان بناب

۳- «بارش» به کارگردانی آرزو علیپور از شهرستان لاهیجان

۴- «آهوچره» به کارگردانی محمدعلی صادق حسنی از شهرستان لاهیجان

۵- «مرثیه خان» به کارگردانی جمشید خسروی از شهرستان تهران

۶- «گلاویژ» به کارگردانی سید فریدون احمدی از شهرستان سنندج (مشروط)

بخش دگرگونه‌های اجرایی

۱- «من یک دونات ژله‌ای هستم» به کارگردانی علیرضا امین مظفری از شهرستان تبریز

۲- «یک خودآگاه مسحور» به کارگردانی سعید ارغوانی از شهرستان تبریز

۳- «آن سوی سکوت» به کارگردانی یاسر میرحمیدی از شهرستان رشت

بخش کودک و نوجوان

۱- «نبرد تیشتر و اپوش» به کارگردانی عاطفه نقوی از شهرستان اصفهان

۲- «شهرقصه‌ها» به کارگردانی وریا فلاحی از شهرستان مریوان

۳- «بیم بمب» به کارگردانی کوشا صیادی از شهرستان تبریز

۴- «مبارک و سفرجادویی» به کارگردانی دلارام بیگی از شهرستان کیاشهر

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.

