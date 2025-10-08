مسلم شجاعی:
هدفگذاری جذب ۵ میلیون گردشگر از عراق توسط بخش خصوصی اجرایی شد
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری در آیین گشایش رودشو گردشگری ایران در بغداد و پیش از امضای تفاهمنامه تبادل ۱۰ میلیون گردشگر بین ایران و عراق اعلام کرد: سال گذشته ۸ میلیون ایرانی به عراق سفر کردند و تنها ۳ میلیون عراقی به ایران آمدند و تراز گردشگری ایران و عراق در تفاهم بخش خصوصی گردشگری دو کشور میتواند تغییر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق، مسلم شجاعی با اشاره به تاثیر این رویداد در عراق با هدف برقراری توازن در تراز گردشگری ورودی کشور گفت: ساکنان دو تمدن بزرگ ایران و عراق با برگزاری رودشو گردشگری و گشودن دروازههای جدید گردشگری به مقاصد نوین دو کشور میتوانند شناخت بیشتری از فرهنگ و تمدن تاریخی یکدیگر پیدا کنند.
شجاعی افزود: ایران و عراق بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و ۱۴ گذرگاه مرزی بین دو کشور وجود دارد که علاوه بر وجود عتبات عالیات و حرمهای مطهر در دو کشور، ظرفیتهای گردشگری در جاذبههای تاریخی، فرهنگی، خوراک و گردشگری ماجراجویانه بزرگی دارندکه میتواند مورد استفاده گردشگران قرار بگیرد.
او افزود: سال گذشته ۸ میلیون گردشگر ایرانی وارد عراق شدند و تنها ۳.۵ میلیون گردشگر عراقی به ایران آمدند که بیشتر این سفرها نیز با انگیزه زیارت انجام شد.
مدیرکل بازرایابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری در معرفی جاذبههای جدید ایران برای گردشگران عراقی گفت: گردشگران عراقی باید بدانند که علاوه بر سفر به مشهد مقدس و چالوس، میتوانند از جاذبههای گردشگری تهران، گرگان، رشت، لاهیجان، اصفهان، یزد، شیراز، همدان، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و تبریز نیز بازدید کنند.
او همچنین در تشریح خدمات گردشگری سلامت ایران برای گردشگران سلامت عراق که اکنون با هزینههای بسیار بالا و خدمات ضعیفتر از ایران به کشورهای دیگر غیر از ایران سفر میکنند اعلام کرد: گردشگران سلامت عراقی میتوانند با مراجعه به بیمارستانهای ایران و مراکز درمانی از خدمات بسیار خوب پزشکی ایران با کیفیت بالا و پیگیریهای پس از درمان با قیمت بسیار پایینتر از کشورهای دیگر فرصت خوب درمانی و سفرهای پس از آن در دوران نقاهت در ایران را با کیفیت بالا تجربه کنند.
مسلم شجاعی گفت: گردشگران عراقی همچنین میتوانند با خودروی شخصی و با خانواده از مرزهای ایران وارد کشور شوند و از فروشگاههای لوکس ایران اقدام به خرید مایحتاج خود و خانوادهشان کنند.
مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری گفت: وزارت میراث فرهنگی ذیل رهنمودهای رئیس جمهور ایران سیاستگذاری جذب ۵ میلیون گردشگر عراقی به کشور را توسط بخش خصوصی گردشگری کشور آغاز کرده است.
شجاعی اعلام کرد: دولت ایران آماده حمایت، نظارت، تسهیلگری، زمینهسازی و برقراری ارتباط با بخش خصوصی صنعت گردشگری است نمیشناسیم و در این رابطه با برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق به عنوان مهمترین بازار هدف گردشگری ایران در ۳ شهر بغداد، بصره و کربلا اقدامات لازم برای حمایت از بخش خصوصی گردشگری را انجام خواهد شد.